Ehekirchen

vor 16 Min.

„Schnell, schnell ist nicht zielführend“ für neue Radwege in Ehekirchen

Neue Radwege sollen in Ehekirchen entstehen.

Plus Der Gemeinderat in Ehekirchen plant ein geschlossenes Radwegenetz. Das finale Konzept ist in der Sitzung vorgestellt worden.

Von Katrin Kretzmann

Ein geschlossenes Radwegenetz, das alle Ortsteile miteinander verbindet: das soll in Ehekirchen entstehen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Verkehrsplaner Stefan Schiller vom Büro Wipfler Plan dem Gremium einen ausgearbeiteten Masterplan vor. Da der Bedarf an Fragen und Diskussion im Anschluss doch den Rahmen der Sitzung gesprengt hätte, einigten sich die Räte darauf, das Thema erneut zu besprechen – zu einem anderen Zeitpunkt, ausführlich und nicht „schnell, schnell“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen