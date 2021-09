Ständig auf die Toilette: Wie eine Frau aus Ehekirchen unter Morbus Crohn leidet

Plus Berta Paula aus Ehekirchen leidet unter Morbus Crohn. Wegen der chronischen Darmentzündung muss sie jederzeit damit rechnen, auf die Toilette zu müssen. Wie sie es durch den Alltag schafft.

Das Thema ist kein angenehmes. Keines, über das man gerne bei Kaffee und Kuchen plaudert, und keines, das man der Nachbarin mal eben über den Gartenzaun erzählt. Zuweilen schämt sich Berta Paula für ihr Problem. „Das kann keiner verstehen, der es nicht erlebt hat“, sagt sie. Die 78-Jährige aus Ehekirchen leidet unter Morbus Crohn, einer chronischen Entzündung des Darms. Seit drei Jahren setzt ihr die unheilbare Krankheit zu. Seit drei Jahren ist nichts mehr, wie es war. „Ich habe keine Lebensfreude mehr“, sagt Paula. Wie schafft sie es durch den Alltag?