Ehekirchen

25.05.2021

Weihe der Pfarrkirche St. Michael in Buch: „Jetzt fehlt nur noch der Papst“

Weihbischof Florian Wörner segnete die Kinder vor der Festmesse am Pfingstmontag, als die frisch sanierte Pfarrkirche St. Michael Buch offiziell wieder in Dienst gestellt wurde.

Plus Weihbischof Florian Wörner erneuerte am Pfingstmontag die Weihe der Pfarrkirche St. Michael in Buch. Viele ehrenamtliche Helfer hatten sich an den Sanierungsarbeiten beteiligt und den Gottesdienst im Freien mitgefeiert.

Von Andrea Hammerl

Ein großer Tag für Buch: Weihbischof Florian Wörner erneuerte die Weihe der Pfarrkirche St. Michael, deren Innen- und Außensanierung im vergangenen Sommer abgeschlossen worden war, und prägte für sie die Bezeichnung „Pfingstsaal“ als spirituelles Zentrum des Ortes. Coronabedingt war das Fest verschoben worden, am Pfingstmontag wurde nun coronakonform mit kleinem Festumzug, Standkonzert der Ehekirchen Blaskapelle und einem Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde gefeiert.

Themen folgen