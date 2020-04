03.04.2020

Ehemaliger Baudirektor verstorben

Rüdiger Gartzke wurde 80 Jahre alt

Im Alter von 80 Jahren ist der frühere Neuburger Baudirektor Rüdiger Gartzke nach längerer Krankheit in einem Heim in Lüdinghausen, Nordrhein-Westfalen, gestorben. Der Planungsexperte war von 1988 bis zum Herbst 2001 Leiter des Stadtbauamtes. In dieser Zeit brachte er mit seinen Mitarbeitern unter anderem etliche Wohngebiete auf den Weg, erschloss erstmals den Parkplatz Schlösslwiese und widmete sich einem Stadtentwicklungsplan als Orientierung für den neuen Neuburger Flächennutzungsplan. Am Ende seiner Amtszeit war es ihm dienstlich nicht leicht gemacht worden. „An diesen korrekten, kompetenten und freundlichen Mann erinnere ich mich mit Hochachtung“, sagt Stadtrat und Kreishandwerksmeister Hans Mayr. (wr; Foto: Rein)

