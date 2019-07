vor 22 Min.

Ehrenamtskarte: Mit Sommerverlosung Danke sagen

Fünf Inhaber der Ehrenamtskarte können ab sofort Karten für den Further Drachenstich gewinnen

Für die Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte findet wieder eine Verlosung statt. Mit dieser Sommeraktion, so Kerstin Schreyer, wolle man den ehrenamtlich Engagierten Danke sagen.

Die neue Verlosungsaktion für Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte ist bereits gestartet: Ab sofort wird für fünf Inhaber einer Ehrenamtskarte die Teilnahme am Drachenstich in Furth im Wald verlost. Die Gewinner und ihre Begleitperson können am Sonntag, 4. August, den Further Drachenstich anschauen. Deutschlands ältestes Volksschauspiel mit über 300 Laiendarstellern und dem größten Vier-Bein-Schreitroboter der Welt werden für einen spannenden Abend sorgen. „Ehrenamtlich Engagierte setzen sich in besonderer Weise in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen ein und helfen in Notsituationen. Sie stärken den Zusammenhalt der Gesellschaft und bereichern unser Gemeinwesen. Für dieses großartige Engagement wollen wir den Inhabern einer Ehrenamtskarte mit der Verlosungsaktion besonders danken“, betont Sozialministerin Schreyer.

Neben der Teilnahme am Drachenstich in Furth im Wald ist eine Übernachtung mit Frühstück für je zwei Personen in einem wenige Kilometer entfernten Wellnesshotel im Gewinn für die Ehrenamtsinhaber enthalten. (nr)

Die Teilnahme ist einfach: Wer mitmachen möchte, schickt ab sofort und bis 22. Juli einfach eine E-Mail an ehrenamtskarte@stmas.bayern.de. Bitte ausschließlich das Stichwort „Sommerverlosung“ sowie Anschrift und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

