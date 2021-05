Sonderimpftag für Menschen über 60 im Kreis Eichstätt

Menschen über 60 Jahre können sich im Kreis Eichstätt bei einem Sonderimpftag mit Astrazeneca impfen lassen. Der Landkreis hat 1000 zusätzliche Dosen des Impfstoffs erhalten.

Der Landkreis Eichstätt hat zusätzlich 1000 Impfdosen des Vakzins von Astrazeneca erhalte und bietet aus diesem Grund eine Sonderaktion für Menschen aus dem Kreis an, die älter sind als 60 Jahre. Sie findet am Samstag, 22. Mai, in den beiden Impfzentren in Lenting und Eichstätt statt. Berechtigt sind ausschließlich Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Eichstätt, die 60 Jahre und älter sind, da diese mindestens in die Priorisierungsstufe 3 fallen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Die Termine für die Sonderimpfung mit Astrazeneca können ab 19. Mai gebucht werden

Impfwillige können Termine ab Mittwoch, 19. Mai, um 8 Uhr unter https://www.terminland.de/lra-ei.bayern/ buchen.

Zu beachten ist laut Landratsamt, dass Einwohner der Gemeinden Altmannstein, Beilngries, Denkendorf, Großmehring, Hepberg, Kösching, Lenting, Mindelstetten, Oberdolling, Pförring, Stammham und Wettstetten ihre Termine für das Impfzentrum Lenting buchen müssen.

Einwohner aus Adelschlag, Böhmfeld, Buxheim, Dollnstein, Egweil, Eichstätt, Eitensheim, Gaimersheim, Hitzhofen, Kinding, Kipfenberg, Mörnsheim, Nassenfels, Pollenfeld, Schernfeld, Titting, Walting und Wellheim wählen die Impftermine des Impfzentrums Eichstätt aus.

Unter „Stationsauswahl“ kann der jeweilige Sonderimpftag im Impfzentrum Eichstätt oder Lenting ausgewählt werden.

Impfwillige müssen sich vor der Impfung online registrieren

Neben der erfolgreichen Terminbuchung ist eine Registrierung in dem bayernweiten Registrierungsportal unter https://impfzentren.bayern/citizen/ erforderlich, sofern dort noch keine Registrierung erfolgt ist. Die Zweitimpfungen finden neun Wochen nach der Erstimpfung am 24. Juli 2021 statt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Termin nicht verschoben werden kann.

"Auch bei dieser Sonderaktion wird die Impfverordnung und damit die medizinisch und ethisch erarbeitete und festgelegte Priorisierungsreihenfolge – an die die Impfzentren im Gegensatz zu den Hausärzten und niedergelassenen Ärzten nach wie vor gebunden sind – eingehalten", teilt das Landratsamt mit. Diese Regelungen in der Impfverordnung begünstigen insbesondere ältere und vorerkrankte Menschen, deren Risiko für einen schweren Verlauf erhöht ist.

Personen, die nicht im Kreis Eichstätt wohnen, werden im Impfzentrum abgewiesen

Personen, die sich unberechtigterweise anmelden (kein Wohnsitz im Landkreis oder unter 60 Jahre) müssen vor Ort abgewiesen werden. (nr)

