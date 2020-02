vor 34 Min.

Ein Gitarrist und ein Ausnahmepianist

Das Trio um Walter Lang (Mitte) spielt am Samstag im Birdland in Neuburg. Walter Lang war schon mehrmals dort zu Gast.

Am Wochenende kommen Sandro Zerafa und Walter Lang ins Birdland. Zerafa spielt zum ersten Mal in Neuburg, Lang ist hier kein Unbekannter. Was das Publikum erwartet

Der Gitarrist Sandro Zerafa kommt am Freitag mit seinem international besetzten Quartett das erste Mal ins Neuburger Birdland. Kein Unbekannter ist der Pianist Walter Lang, der mit seinem neuen Trio am Samstag den Bösendorfer Flügel bedient. Für dieses Konzert sind nur noch Sitzplätze links neben der Bühne vorhanden.

Mehr Licht! Plakativer lässt die Intention des Gitarristen Sandro Zerafa hinsichtlich seines aktuellen Bandprojektes wohl kaum auf den Punkt bringen. Der 45-Jährige, in Frankreich lebende Malteser will seine Themen nicht im Dunkeln ausbrüten, sondern von der Sonne reifen und veredeln lassen, heißt es in der Pressemitteilung. Dafür hat sich Zerafa ein offenes Ohr für den aktuellen Jazz der New Yorker Schule bewahrt. Dass Jazz global sein muss und nichts mit Begriffen wie völkisch, rein, national oder gar „America First“ am Hut hat, ergibt sich bereits aus der internationalen Besetzung der Band, mit den beiden aus Israel stammenden Mitgliedern, dem formidablen Pianisten Yonathan Avishai und dem feine Linien knüpfenden Bassisten Yoni Zelnik sowie dem temperamentvollen kubanischen Drummer Lukmil Perez-Herrera. Bei Sandro Zerafa darf Musik im Allgemeinen und Jazz im Besonderen ruhig grenzgängerisch sein und einen wohltuenden Kontrapunkt zum kulturidentitären Geschwätz europäischer Nationalisten, Populisten und Faschisten setzen. Der künstlerische Leiter des Malta Jazz Festivals agiert cool, huldigt elegant und würdevoll Jazzgiganten wie Eric Dolphy und zelebriert ausgelassen seine Liebe zur brasilianischen Musik.

Wer Walter Lang noch nicht kennt, der hat den Neuburger Jazzclub vermutlich noch nie von innen gesehen. Der 58-jährige Ausnahmepianist gehört zu den meist gebuchten Musikern in der 61-jährigen Geschichte des Birdlands und hinterließ auf dem Bösendorfer-Flügel ein unsichtbares Monogramm. Dies geschah im Laufe von zahllosen Gastspielen mit dem Full Moon Trio, Rick Hollander, Vocals-Stars wie Paula Morlenbaum, Philipp Weiss sowie Jenny Evans oder Lee Konitz. Dass Lang nun wieder mit seinem Trio in den Hofapothekenkeller kommt, wo er 2006 für die Neuburger Barockkonzerte eine Live-CD einspielte, ist auch eine Verbeugung vor seiner Lebensleistung, die immer wieder neue Facetten und Überraschungen bereithält. Diesmal bestehen diese aus zwei neuen Mitmusikern, beides Schweden, der eine ein guter alter Bekannter, der andere fast eine kleine Sensation. Mit dem Bassisten Thomas Markusson spielt Lang bereits seit geraumer Zeit. Dass nun freilich Magnus Öström, der legendäre Drummer des Esbjörn-Svensson-Trios (e.s.t.) bei ihm am Schlagzeug sitzt, zeigt, welch enormen Stellenwert der Pianist weltweit genießt. (nr)

