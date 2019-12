17.12.2019

Ein Konzert fürs Herz

Die Marktmusikkapelle wagt sich in höhere musikalische Sphären – und wird am Ende mit viel Beifall in der Pfarrkirche belohnt. Das sind die Höhepunkte

Von Peter Maier

Bekanntlich ist Weihnachten ein Fest des Friedens. Für engagierte Musiker anscheinend auch eine Gelegenheit für klangvolle Herausforderungen. Bei ihrem Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche Sankt Cosmas und Damian wagte sich die Marktmusikkapelle Burgheim unter der Stabführung von Silke von der Grün in höhere musikalische Sphären.

Fredi Martin, ein Vorsitzender des Vereins Marktmusikkapelle, sprach in seiner Begrüßung gleich das breite Repertoire des Klangkörpers an. Getragen, klassisch und international sollte das Weihnachtskonzert mit 20 Musikern der Jugendkapelle und 45 der „Großen“ werden. Unter Dirigent Stefan Blei begannen die jungen Musiker mit „It’s the most wonderful time of the year“ und „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ international. Die Stammkapelle unter der Leitung von Silke von der Grün knüpfte mit Johann Sebastian Bach an – einem der wohl bedeutendsten Kirchenmusiker überhaupt. Eingebettet in Umspielungen der Holzbläser erklang so etwa der Choral „Jesus bleibet meine Freude“ in den Blechinstrumenten der Burgheimer Marktmusikkapelle.

Die Musiker entschieden sich außerdem für die weltbekannte Weihnachtsmelodie „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel, der das Stück ursprünglich als Siegeschor für sein Oratorium „Josua“ von 1747 komponierte. Albert Loritz ist es zu verdanken, dass die „Paraphrase“ über dem Siegeschor zu einem feierlichen Werk für Blasorchester wurde. Besonders imponierend erklang aus den Instrumenten der Burgheimer das „Grandioso“ zum Abschluss. An ein weiteres Oratorium wagte sich das Brass-Quartett mit Jörg Schuster, Thomas Blei (beide Trompete), Silke von der Grün (Euphonium) und Stefan Blei (Posaune). Ihr Thema war das „Alleluia from The Christmas Oratorio“ von 1858 des damals erst 23-jährigen französischen Komponisten Camille Saint-Saens.

Bevor die Marktmusikkapelle zu einem musikalischen Quantensprung ansetzte, brachte Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel, humorvolle und besinnliche Gedanken zum Weihnachtsfest dem Publikum näher. Zum „Fest der Freude“ bemerkte der Dekan, dass man heute oft in eine dunkle Welt blicke. Trotzdem könne man sich an Gottes Wunderwerken erfreuen, die von strahlenden Kinderaugen bis hin zu einer Vielfalt an Sprache und Kultur reichen.

Andrew Lloyd Webber ist der Musical-Trendsetter der letzten Jahrzehnte. Dem 71-jährigen Londoner widmete die Marktmusikkapelle einen eigenen Part durch ein von Jerry Nowak arrangiertes Medley. Die Musical-Evergreen-Songs „Jesus Christ Superstar,“ „Don’t cry for me Argentina,“ „King Herod’s Song“ und „Memory“ erklangen aus der Kapelle und den Instrumenten der Solisten Fabian Brendle (Pauken) sowie Stefan Habermeyer, Fredi Martin und Monika Frank (Horn).

Unter dem Titel „A most wonderful Christmas“ arrangierte Robert Sheldon einige der schönsten Weihnachtslieder für Blasorchester – eine Steilvorlage für Burgheims Marktmusikkapelle. „Winter Wonderland,“ „I’ll Be Home for Christmas,“ „Santa Claus is Comin’ to Town“ mit Solist Bernd Schuster an der Tuba, „Have Yourself a Merry Little Christmas“ mit Solistin Hilde Thim und „It’s the Most Wonderful Time of the Year“ waren ganz nach dem Geschmack des Publikums.

Mit frenetischem Beifall bedankte sich das Publikum in der voll besetzten Pfarrkirche. Die Zugabe war wiederum so richtig was für’s Herz: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ war der angesagteste Weihnachtsfilm in den Siebzigern. Die Musik von Karel Svoboda ging um die Welt und eroberte die Charts. Den markanten Soundtrack für Blasorchester arrangierte und instrumentierte Josef Pirchmoser. Nach einer kurzen Eröffnung erklang das Thema des Aschenbrödels und entführte die Zuhörer auf den Hof der bösen Stiefmutter, der Leben und Leid Aschenbrödels darstellt. Die Musik zieht sich wie ein roter Faden durch alle Szenen bis zum Happy End, der Hochzeit mit dem Prinzen. Als Solisten fungierten Anja Martin am E-Piano, Andreas Frank am Sopran Saxophon sowie Monika Frank und Luisa Wernhard an den Flöten. Das endgültige Finale bestritten Marktmusikkapelle und Publikum gemeinsam mit „Mach hoch die Tür!“

