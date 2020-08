vor 54 Min.

Ein Vorbild im Ehrenamt

Edmund Sturm wurde 90 Jahre alt

Die Blasmusik hat es ihm angetan. Stunden, Tage, Wochen, Jahre, am Ende waren es Jahrzehnte, die Edmund Sturm ehrenamtlich für die Kapelle in Ronrenfels aufgebracht hat. Am vergangenen Mittwoch ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Am Montag war seine Beisetzung.

Dabei erinnerte sein aktueller Nachfolger als Dirigent, Matthias Artner, an das bemerkenswerte Wirken von Edmund Sturm. Es gebe nicht weniger als 1149 registrierte Musikeinsätze von ihm. Bestimmt zweimal so viele Proben seien dafür notwendig gewesen und das Umschreiben der Noten habe noch einmal viel Zeit in Anspruch genommen.

38 Jahre lang Dirigent der Blaskapelle Rohrenfels

Edmund Sturm gehörte zu den Gründungsmitgliedern, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Kapelle mit einem kleinen Rest von älteren Musikern wieder aufbauten. Er führte dann von 1954 bis 1992, also 38 Jahre lang, den Dirigentenstab. In dieser Zeit führte er unter anderem die Kirchweihmusik wieder ein, kümmerte sich um die Jugendarbeit und holte das Bezirksmusikfest nach Rohrenfels. 2002 gehörte Edmund Sturm zu den 13 Menschen im Landkreis, die vom damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber für ihre Verdienste im Ehrenamt geehrt wurden. Das Ehrenzeichen dafür erhielt er aus den Händen von Alt-Landrat Richard Keßler.

Auch im Schützenverein in Rohrenfels war Edmund Sturm aktiv. Er war bei der Wiedergründung Mitglied im Vorstand und wurde später zum Ehrenmitglied ernannt.

Darüber hinaus engagierte er sich auch politisch. Bei den ersten gemeinsamen Kommunalwahlen nach der Eingliederung wurde Edmund Sturm auch in den Gemeinderat gewählt. (mari)

