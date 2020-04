vor 32 Min.

Ein Wochenende ohne die Neuburger Donaubrücke

Die Stadt Neuburg hat die Elisenbrücke richten und asphaltieren lassen. Die Blitzaktion kostet 100.000 Euro. Am Sonntag gab es frühzeitig freie Fahrt.

Von Winfried Rein

Die Stadt Neuburg ohne Donaubrücke – nicht vorstellbar. Dennoch war es am Wochenende Wirklichkeit und die Elisenbrücke als Baustelle gesperrt. Das städtische Tiefbauamt gönnte ihr eine „Frischkur“ und einen neuen Asphaltbelag. Die Blitzaktion war erfolgreich und machte den Neuburgern gleichzeitig die Wichtigkeit ihres einzigen Flussübergangs bewusst. Bereits am Sonntagabend gab es frühzeitig wieder freie Fahrt.

Freizeitradler und Arbeiter begegneten sich ständig. Hier bringt der Asphaltfertiger die letzten Schichten auf der Kreuzung auf. Bild: Winfried Rein

Die Neuburger Feuerwehr fuhr als erste über die Donaubrücke

Und es war die Neuburger Feuerwehr, die am Sonntagvormittag – durchaus angemessen – als erste über die asphaltierte Brücke fahren durfte. Um 11.15 Uhr ging die Sirene, weil an der Jet-Tankstelle ein Auto zu brennen begonnen hatte. Die Neuburger Wehr und ihre Kollegen aus Ried-Hesselohe hatten die Sache schnell im Griff.

„Für drei Tage Vorbereitung nicht ganz schlecht.“ Nico Pröller, Bauleiter der Firma Richard Schulz, ist zufrieden mit seiner Mannschaft. Sie hat termingerecht abgeliefert. Brücke und Kreuzungen erhielten eine feine Asphaltschicht, viereinhalb Zentimeter stark und 140 Grad heiß aufgebracht. An beiden Seiten bauten die Arbeiter Guss-asphaltrinnen ein, damit das Regenwasser künftig besser abfließen kann.

Vor der Einfahrt zur Insel fanden sich die meisten Schäden

Die erste Nacht gehörte den Fräsmaschinen, sie räumten die alte Schicht ab. Vor der Einfahrt zur Insel hämmerte der Meißelbagger bis zum Unterboden, hier fanden sich die meisten Risse und Schadstellen. Die Nachtarbeit (bis vier Uhr früh) war weithin zu hören. Am Samstag rückten zwei „Fertiger“ an, vier Walzen und sechs Lastwagen mit Asphalt aus dem Schulz-Mischwerk Bergheim. Zeitweise tummelten sich fast 30 Arbeiter auf der Brückenbaustelle. Um 14 Uhr war die letzte heiße Fuhre aufgebracht.

Hunderte Fußgänger und Radfahrer passierten die Brücke und warfen einen Blick auf den laufenden Straßenbau. Auswärtige Autofahrer kamen bis zur Absperrung und wollten nicht glauben, dass sie nicht „drüber“ können über die Donau. Ein Fahrer schaffte es Samstagfrüh von Ried kommend bis zur Inseleinfahrt, dann stoppten ihn die Bauarbeiter. Er sei seinem Navi gefolgt, entschuldigte sich der erschrockene Rentner. Beim Wenden rammte er mit seinem Wagen noch massiv einen Bordstein.

Die Neuburger Passanten haben Verständnis gezeigt

Von wenigen Beschimpfungen abgesehen, hätten die Passanten und Besucher Verständnis gezeigt, meinte Pröller. Auch die Inselbewohner, die sozusagen eingesperrt waren, nahmen die Straßensperrung gelassen. Am Sonntag kamen frühzeitig die „Bespurer“, sie brannten Linien und Abbiegepfeile in den frischen Asphalt. Der schwarze Belag war in der Nacht ausreichend gehärtet, deshalb durften bereits Sonntagnachmittag die Barrieren weg. Ursprünglich wollte man erst Montagfrüh freigeben.

Es ist geschafft. Christoph Gastl vom Tiefbauamt der Stadt räumt die Absperrung weg. Bild: Winfried Rein

100.000 Euro kostet der Stadt Neuburg die Brückensanierung. „Es sollte etwas Gescheites sein, das für etliche Jahre Bestand hat“, sagt Christoph Gastl, Tiefbauchef der Stadt. Zusammen mit der Firma Schulz habe man sich wegen der verkehrsarmen Zeit kurzfristig entschieden, die Brücke nicht im August, sondern jetzt sofort anzugehen. Dafür kommt im Sommer die komplette Ingolstädter Straße mit Geh- und Radwegen dran. Eine Woche Totalsperre und 400.000 Euro Kosten sind dafür eingeplant.

Der Umweg führte 18 Kilometer um Neuburg herum

Über 20.000 Fahrzeuge passieren täglich die Neuburger Donaubrücke. Wer am Samstag oder Sonntag die 18 Kilometer Umweg von Ried bis zur Stadtmitte oder umgekehrt fahren musste, der schätzt die direkte Verbindung. Die Elisenbrücke ist für Neuburg Nadelöhr und Schlagader zugleich. „Und es gibt immer noch Leute, die gegen die zweite Donaubrücke sind“, ärgert sich Horst Bollinger, wohnhaft in der stark belasteten Ingolstädter Straße. Die Stadt arbeitet gerade mit drei Planungsbüros an den Details der Ostumfahrung mit Brücke zwischen Ried und Joshofen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling geht davon aus, dass er innerhalb seiner neuen Amtszeit (2020 – 2026) über diese Brücke fahren kann.