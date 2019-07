vor 18 Min.

Ein einzigartiges Erinnerungsvermögen

Reinhardt Reißner ließ das Gespräch mit dem 98-jährigen CSU-Urgestein Willi Schmid aus Achhäuser filmen

Kreisrat Reinhardt Reißner ging es schon lange durch den Kopf. Er wollte das einzigartige Erinnerungsvermögen von Willi Schmid, einem langjährigen CSU Gemeinde- und Kreisrat, auf Dauer festhalten. Willi Schmid, Jahrgang 1921, geboren und noch heute wohnhaft in den Achhäusern in der Gemeinde Königsmoos, war von 1954 bis zur Gebietsreform in Dinkelshausen und bis 1990 Gemeinderat in Königsmoos. Kreistagsmitglied war er von 1966 bis 1990. Nach mehreren Anläufen ist es tatsächlich gelungen, ein ausführliches Gespräch mit dem betagten Herrn zu führen.

Aufmerksamer Zuhörer war dabei der junge CSU-Landtagsabgeordnete Matthias Enghuber, der den Ausführungen Schmids mit großem Interesse folgte. Schließlich war viel Wissenswertes über die Anfänge und die Geschichte der christlichen Volkspartei zu erfahren.

Reinhardt Reißner hatte sich mit einer ganzen Reihe von Fragen für dieses Treffen vorbereitet. Und Willi Schmid, selbst Gründungsmitglied der Jungen Union im Altlandkreis Neuburg, konnte nicht nur Interessantes über die Entstehung dieser politischen Jugendbewegung erzählen, sondern auch mit gar manch Spannendem und Unerwartetem aus den Reihen der CSU in den zurück-liegenden Jahrzehnten aufwarten.

Richteten sich die Fragen zunächst auf die Kindheit und Schulzeit des 98-Jährigen, so kam die Rede recht bald auf dessen Militärzeit, die Schmid mit großen Opfern unter anderem bei der Marine verbrachte. Beim Thema Kommunalpolitik im Altlandkreis Neuburg, der mit der Gebietsreform 1972 aufgelöst und mit dem größten Teil des Altlandkreises Schrobenhausen zusammengelegt wurde, konnte Willi Schmid aus dem Vollen schöpfen. Diese Zusammenlegung hat er nach seiner Aussage stark beeinflusst.

Seine Erinnerungen umfassten im Besonderen die Zeiträume nach dem Zweiten Weltkrieg mit Hinweis auf die Namen der Landräte Friedrich Panzer, Wilhelm Gassner, Hanns Wolf, sowie der Abgeordneten Georg Gromer und Rudolf Roßkopf bis hin zu den Landräten Walter Asam und Richard Keßler. Bis ins Detail beleuchtete er dabei Entscheidungen und Vorgänge dieser Epochen. Selbst der Kameramann Bob Maaskant staunte darüber, was er an diesem Tag so alles erfahren und aufzeichnen konnte.

Wie Reinhardt Reißner gegenüber der Neuburger Rundschau sagte, könnten sich Interessierte das Interview gerne ansehen. Der Kontakt dafür könne über die CSU-Geschäftsstelle in Neuburg (Färberstraße 89/Telefon 08431-2999) hergestellt werden. (nr)

