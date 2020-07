25.07.2020

Ein fast ganz normaler Konzertabend im Moos

Am Haus im Moos spielte das Golden Brass Ensemble – und die Gäste genossen es in allen Zügen

Von Andrea Hammerl

Neun Blechbläser und ein Schlagzeuger haben am Donnerstagabend die Freilichtsaison der Kulturreihe „Ein Abend im Moos“ eröffnet. Das Golden Brass Ensemble begeisterte mit einem mitreißenden und versiert dargebotenen Querschnitt aus Bigband-Sound, Filmmusik, Schlagern und konzertanter Blasmusik.

Wie groß die Sehnsucht nach Musik und gepflegter Unterhaltung ist, erkennt Steffi Klatt, Leiterin der Umweltbildungsstätte und Initiatorin des Abends, beim Blick in die Runde. Die 100 kostenlosen Plätze im Hof sind alle besetzt, und so gibt sie die Bühne bestens gelaunt frei für eine „großartige Band mit geballter Blechbläserpower“, der es nicht anzusehen sei, dass sie schon 25 Jahre zusammenspielen. „Ich glaube, ihr habt schon in der Grundschule angefangen“, scherzt Klatt.

Im selben Stil moderiert dann Frontmann Max Kreilinger weiter. Er hat zu jedem der 18 ganz unterschiedlichen Werke, die das Brass Ensemble im Laufe der nächsten zwei Stunden spielen wird, etwas Unterhaltsames beizutragen. Allein schon deshalb, damit seine Musikerkollegen Zeit finden, „Instrumente und Nasen zu putzen, Noten zusammenzusuchen oder auch mal schnell aufs Handy zu schauen“.

Noch besser als im Reden ist der Mann am Euphonium, mit dem er es sogar schafft, die ganze russische Schwarzmeerflotte zu verkörpern – mit dem achttaktigen Solo in Billy Joels „Leningrad“, einem ebenso emotionalen wie schlichten Stück mit Anleihen aus der Klassik. „Man stelle sich vor, ein pensionierter bayerischer Polizeibeamter repräsentiert die russische Schwarzmeerflotte“, nimmt Kreilinger sich schlitzohrig selbst auf den Arm.

Zwischen Märschen der britischen Heilsarmee, „The Light Walk“ im Bigbandsound mit Improvisationen, „Salamanca“, der monumentalen, orientalisch angehauchten Filmmusik von „Caravans“, dem internationalen Hit „The Floral Dance“ und John Miles bewegendem „Music was my first love“ erfahren die Zuhörer unter anderem, dass Brass Bands sich in Großbritannien als Werkbands der Kohlenbergarbeiter entwickelten. Das Musizieren sollte Lungenschäden vorbeugen. In Kreilingers Version ersetzten die Proben den Gang in den Pub – mit vergleichbarem Effekt.

Das Golden Brass Ensemble spielt in der originalen 10-Piece-Brass-Besetzung mit vier Cornetts (Markus Dobmeyer, Jochen Kopp, Gerald Sailer, Dieter Schmidbaur), Es-Horn (Karl-Heinz Schmidt), zwei Posaunen (Gerhard Zeller, Burkhard Schneider), Tuba (Franz Landes) und Euphonium (Max Kreilinger). Womit Jazz-Stücke wie „Troublemaker“ von Miles Davis oder Unterhaltungsmusik wie „Twins“ von Jan Hadermann genauso genial rüberkommen wie der Walzer Nummer 2 aus Dimitri Schostakowitschs Jazz Suite.

Ein wunderbarer Konzertabend, der etwas von der Leichtigkeit früheren Seins zurückbringt. Während des Konzerts baumeln die Corona-Masken mehr oder weniger dekorativ an den Notenständern, nur in der Pause werden sie brav aufgesetzt. Doch das stört nicht an diesem lauen Sommerabend, der mit der fulminanten heimlichen Nationalhymne Schottlands, „Highland Cathedral“, und dem Colonel-Bogey-March alias „River-Kwai-Marsch“ als Zugabe viel zu schnell zu Ende geht.