Ein fränkisches „Driemdiem“ auf der Bühne

Insekten in Not: In Rennertshofen gastierte „Totales Bamberger Cabaret“. Das sind (von rechts) Georg Koeniger, Michael A. Tomis und Florian Hoffmann.

TBC ist mit „Wann, wenn nicht mir?“ zu Gast in Rennertshofen. Dort wollen die drei die SPD retten

Von Michael Geyer

Es sei Zeit für die Helden, für die „Allerbesten“, kündigte Kleinkunstbühnenchef Dieter Königsdorfer das fränkische „Driemdiem“ vom Totalen Bamberger Cabaret (TBC) mit Georg Koeniger, Michael A. Tomis und Florian Hoffmann an. Zum vierten Male trat Deutschlands dienstältestes Kleinkunsttrio in Rennertshofen auf und begeisterte seine Fans mit seiner einzigartigen Mischung aus geschliffenem Wortwitz, irrsinnigen Ideen, kuriosen Sketchen und ungebremster Musikalität. Wie bei TBC üblich, bekamen die Einheimischen wieder mal gleich ihr Fett ab: „Wir spielen heut in der Pampa“, sangen die drei zur Begrüßung, witzelten über das minimale Platzangebot in „Oberbayerns größter Bühne“ und Rennertshofens verminderter Gastronomie, bei der man vergeblich nach einer Kneipe suche, die noch nach 22 Uhr geöffnet habe.

Auf ihrer Mission als Retter des Abend-, Morgen- und Nachmittaglandes kämpften sie gegen gefakte News, gefühlte Wahrheiten und gezielte Verwirrung. Zuerst machten sie sich auf die Jagd nach dem Letzten seiner Art, dem Ursus Sozius Democraticus, sprich dem letzten SPDler. Tatsächlich entdeckten sie an einem Blatt dessen Nagespuren, die auf fehlenden Biss schließen ließen. Die Fachleute fanden auch heraus, dass die auf der Roten Liste stehende Art an „Unionsbefall, Stoipe und Söderbrennen“ leide und „ausgemerkelt“ wirke. In einem Bioreservat werde versucht, die SPD mit der Nachzüchtung von kleinen Jusos zu retten, die man dann auswildern wolle.

Schwarzen Humor zeigte das Trio auch als Elferrat bei der Aufarbeitung einer missratenen Prunksitzung: Schnaps im alkoholfreien Bier des Pfarrers, Beischlafszenen mit einer Stoffziege, die Bezeichnung veganer Landfrauen als „frigide Frikadellenverweigerer“ und die Verunglimpfung des Beitrags der integrativen Waldorfschule als „Mongo-Ballett“ hätten beinahe die Absage weiterer Vorführungen heraufbeschworen. Doch die Nachricht der Vorverkaufsstelle, alle weiteren Prunksitzungen seien ausverkauft, führte schnell zum Entschluss: „Wenn die des wollen, dann mach mer des!“

Messerscharf analysierte TBC in einem Kurs in „rechter Rhetorik“ die Argumentation der Anti-Flüchtlings-Szene und rechter Chaoten: Schon nach vier Wochen könne das „Vordiplom in Anpöpeln“ und nach zwei Monaten der „Rädelsführerschein“ erlangt werden, wenn man sich nur richtig aufrege und die Fakten außer Acht ließe.

Einen tiefen Blick in das mitunter kuriose Räderwerk der heutigen Fernseh-Nachrichtenwelt gewährte ein „TBC-Brennpunkt“: In einer chinesischen Provinz war der berühmte Sack Reis umgekippt und löste damit eine Sondersendung aus, in der Reporter, Sachverständige und Experten über die Ursachen und Folgen dieser Katastrophe mutmaßten. Am Ende stellte sich heraus, dass der Sack der Schwerkraft gefolgt war und Mitglied der baskischen Terrorgruppe „Basmati“ war.

Der Umgang mit Homosexualität im Klerus, die Bedrohung urdeutscher AfD-Lebensart durch Ikea, eine Paartherapie für einen Computer und seinen User, die fränkische Mars-Mission und das Bienensterben waren weitere Themen, die allesamt mit derselben Professionalität und sprachlichen Leichtigkeit angepackt wurden. Als ganz besondere Momente erwiesen sich die Gesangsimitationen von Michael A. Tomis als Scooter, im Zweigesang als Grönemeyer und Udo Lindenberg und sein martialischer Auftritt als Ramstein. Auch die musikalischen Ausflüge des Trios, wie der „Söder-Rap“, das Lied der Biene Maya, die Vogelhochzeit, die Persiflage „Unter der Soutane die Regenbogenfahne“ oder die Songs des Liederzyklus „Lieder für Menschen, für die es keine Lieder gibt“, mit denen Steuerflüchtlinge und Mathematiker bedacht wurden, trugen zu dem Feuerwerk der guten Laune bei. Langanhaltender Applaus und das gemeinsam gesungene „Respekt, fast a wengaweng“ belohnten die Künstler für diesen gelungenen Abend.

