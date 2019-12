vor 20 Min.

Ein leidenschaftlicher Schauspieler

Hans Wöhrl, Ehrenvorsitzender des Neuburger Volkstheaters, ist gestorben. Eine Erinnerung an ihn

Von Manfred Rinke

Er war ein humorvoller Mensch, allerdings auch einer mit Ecken und Kanten. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann hat er das in aller Regel auch durchgesetzt, was durchaus die ein oder andere Auseinandersetzung zur Folge hatte. Mit eisernem Willen kämpfte sich Hans Wöhrl nach seinem Schlaganfall vor zwei Jahren auch wieder zurück ins Leben. Seinen letzten Kampf allerdings verlor er. Der Ehrenvorsitzende des Neuburger Volkstheaters schloss am 6. Dezember für immer die Augen.

Hans Wöhrl, am 9. Juli 1949 in Riedenburg geboren, pflegte neben seinem Beruf als Bankangestellter zahlreiche Hobbies. Er war begeisterter Radfahrer, genoss seit Jahren das sonntägliche Boulespielen auf dem Karlsplatz und er liebte das Segeln. Am Starnberger See hatte er sein eigenes Boot liegen, womit auch das Bild eines Segelboots in seiner Todesanzeige erklärt ist.

Und dann war da noch die Schauspielerei. 1997 war der ehemalige Rennertshofener zum dortigen Festspielverein gestoßen. Dort spielte er den Kannwirt bei allen drei Aufführungen der „Susanna“ oder den Abt Abbo von Fossanova bei „Der Name der Rose“. Nach über zehn Jahren als überaus engagiertes Mitglied des Vorstands, zuletzt als zweiter Vorsitzender, gab er im besten Einvernehmen seinen Rücktritt bekannt gab.

Seit 2004 war er auch schon Mitglied beim Neuburger Volkstheater. Dort war er Kassenprüfer, dann Schatzmeister und ab 2009 bis 2017 Vorsitzender – und natürlich Schauspieler. Unvergessen seine Auftritte beim „Brandner Kaspar“ oder als Oberförster Gotthold Brauner in der Welturaufführung der Operette „Treffpunkt Tegernsee“ 2009. Noch vergangenes Jahr übernahm er eine Rolle beim „Bayerischen Jedermann“. „Das hat noch einmal richtigen Ehrgeiz in ihm geweckt“, erzählt Daniela Zimmermann, die ihm als Vorsitzende nachgefolgt ist.

Dem Verein gehörte sein Herzblut und der Umzug in den alten Boxenstall hinter dem Landratsamt mit dem Umbau zur „Box 15“, dem kleinen Theater mit 60 Sitzplätzen, ist vor allem ihm zu verdanken. Dort in den Proberäumen wurde heuer im Sommer auch Hans Wöhrls 70. Geburtstag mit seiner Ernennung zum Ehrenmitglied gefeiert. „Wir wissen, was wir ihm zu verdanken haben“, sagt Daniela Zimmermann.

Gerne hätte Hans Wöhrl mit seiner Frau, seinen drei Kindern und den Enkelkindern noch Weihnachten gefeiert. Dieser Wunsch ging leider nicht mehr in Erfüllung.

