17:43 Uhr

Ein luftiger Spätsommertag über Burgheim

Die Luftsportgruppe hat beim Rundflugtag noch einmal Wetterglück und krönt ein erfolgreiches Vereinsjahr.

Von Peter Maier

Das herrliche Spätsommerwetter zog am Sonntag zahlreiche Flugsportbegeisterte zum Fluggelände der Luftsportgruppe Burgheim. Zum Ende des Sommers bot der Verein noch einen Rundflugtag an. Thomas Bansmann, der Vorsitzende der Flieger und Fallschirmspringer in der Marktgemeinde, zeigte sich hoch erfreut über das Wetterglück in diesem Jahr. Bereits beim Flieger- und Hallenfest im Mai herrschte Kaiserwetter.

Im Zwei- oder Dreisitzer hoch über Burgheim

Zum Auftakt des Rundflugtages stand die gute Tat. Sechs Kinder aus dem Neuburger AWO-Pflegeheim durften ihre Heimat aus luftigen Höhen bestaunen. Entweder mit der dreisitzigen MCR4 Dynaero oder der zweisitzigen AT3 Aero starteten sie zu einem Rundflug. Je nach Wunsch steuerten die Piloten ihre Maschinen von Burgheim in Richtung Norden über das Donautal und weiter bis zur Altmühltal. Alternativ ging es in den Süden über Pöttmes in den Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg. Nach rund 20 Minuten landeten die Passagiere wieder sicher auf der Landebahn längs der Illdorfer Straße. Für die beiden Pflegerinnen hatte Thomas Bansmann eine besondere Attraktion bereit. Was die Kinder im Flugzeug genossen, durften sie im Drachentrike erleben, ein richtiger Nervenkitzel.

Der Vorsitzende der Luftsportgruppe Burgheim, Thomas Bansmann (2. von rechts), freute sich über das herrliche Spätsommerwetter am Flugtag. Bild: Peter Maier

Bei rund 20 Flügen brachten die Luftsportler ihre Passagiere bis zum späten Nachmittag noch in den Himmel über Burgheim und die Umgebung. Die Fallschirmspringer gestalteten das Rahmenprogramm des Tages. Und nicht nur wettermäßig verspricht das Jahr 2019 ein gutes für die Luftsportgruppe zu werden, freute sich Thomas Bansmann. Auch die Jugendarbeit zahle sich aus. Zur Springerschule kamen 14 „Neue“, die dem Verein auch erhalten bleiben.

