vor 41 Min.

Ein neues Krankenhaus in Schrobenhausen?

Wieder muss der Landkreis das Defizit des Kreiskrankenhauses übernehmen. Es muss sich also etwas ändern. Warum ein Neubau günstiger sein könnte als ein Umbau.

Von Claudia Stegmann

Es ist ein Trend, der, wenn es so weitergeht wie bislang, sich aller Voraussicht nach nicht ändern wird: Das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen macht Miese – und zwar jedes Jahr ein gutes Stück mehr. So hatte auch am Donnerstag Krankenhaus-Prokurist Matthias Werner die unangenehme Aufgabe, die Kreistagsmitglieder um Ausgleich des Defizits zu bitten. Fast 2,5 Millionen Euro sind bei Abschluss der Jahresrechnung vergangenes Jahr aufgelaufen. 2016 waren es noch 1,6 Millionen Euro und im Jahr zuvor 650000 Euro.

Eine Überraschung war das negative Jahresergebnis für die Kommunalpolitiker genauso wenig wie sie die Möglichkeit hatten, ihr Veto einzulegen. Denn die Übernahme des Defizits gehört zu den Pflichtaufgaben des Landkreises. Nichtsdestotrotz such der Landkreis als Träger seit etwa zwei Jahren nach neuen Strategien, die Einrichtung alsbald möglich aus den roten Zahlen zu holen. Denn wenn es so weiter geht, „laufen bis zum Jahr 2021/22 über vier Millionen Verlust auf“, prognostiziert Landrat Roland Weigert. Dabei ist die Misere nicht hausgemacht. Vielmehr haben die politischen Rahmenbedingungen die Finanzen über die Jahre hinweg in Schieflage gebracht. Insbesondere das Abrechnungssystem der Krankhausleistungen, das auf einem Punktesystem basiert, ist kleinen Krankenhäusern im ländlichen Bereich nicht zuträglich.

Der Landkreis muss deshalb die Notbremse ziehen und sich überlegen, wie das Kreiskrankenhaus künftig rentabel geführt werden kann. Deshalb führt kein Weg daran vorbei, das Leistungsspektrum des Hauses zu verändern. Die Neuausrichtung werde nach den Worten von Weigert mit großer Wahrscheinlichkeit in Richtung Altersmedizin gehen. Wer sich also im hohen Alter den Oberschenkelhals bricht, würde in Schrobenhausen nicht nur optimal versorgt, sondern könnte im Anschluss an die Operation im selben Haus auch die Anschluss-Reha beginnen. Das ist zumindest eine Überlegung, die Weigert im Kopf hat, wenn er über einen Neubau des Krankenhauses nachdenkt.

Denn in der Tat steht ein Neubau des Kreiskrankenhauses zur Debatte. Weigert rechnet vor: Ein Neubau würde grob geschätzt um die 100 Millionen Euro kosten. Je innovativer die Ausrichtung des Hauses und je höher damit der Mehrwert für den Freistaat ist, desto üppiger fällt auch die staatliche Förderung aus. Weigert kalkuliert mit „mindestens 60 Prozent“ Zuschuss, was bedeute: Der Landkreis müsse bei einem Neubau etwa 40 Millionen Euro selbst tragen. In diesem Zuge könnte an das Krankenhaus auch ein Reha-Zentrum angegliedert werden. Die Geriatrie in Neuburg könnte also nach Schrobenhausen verlagert werden.

Dieser Variante steht eine Sanierung des 40 Jahre alten Gebäudes gegenüber. Die dafür veranschlagten Kosten liegen bei zirka 30 Millionen Euro. „Für zehn Millionen Euro mehr bekämen wir also ein nagelneues Haus, das maßgeschneidert auf unsere Wünsche ist“, argumentiert Weigert. Was einen Neubau zudem attraktiv macht: Die Versorgung könnte parallel zu den Bauarbeiten ohne Einschränkungen im bisherigen Krankenhaus weiterlaufen, während eine Sanierung den Betrieb stören bzw. einschränken würde. Eine Entscheidung, ob saniert oder neu gebaut wird, soll laut Weigert in der zweiten Jahreshälfte oder sogar erst 2019 fallen.

Doch egal ob Neubau oder Sanierung: Das Defizit des Krankenhauses muss in den nächsten Jahren spürbar gemindert werden – „sonst gibt es keine Zusage aus den Gremien“, weiß Weigert. Denn kein verantwortungsvoller Kreisrat würde einem Neubau oder einer Sanierung des Krankenhauses für 30 bzw. 40 Millionen Euro zustimmen, wenn gleichzeitig klar wäre, dass der Landkreis das Haus Jahr für Jahr mit mehreren Millionen Euro unterstützen müsste. Deshalb lautet das Ziel: Innerhalb der nächsten drei Jahre muss das Defizit sukzessive zurückgeschraubt werden. „Oberender & Partner sind sich sicher, das Defizit in dieser Zeit auf unter zwei Millionen Euro Defizit drücken zu können“, sagt Weigert. Die Münchener Gesundheitsberater erstellen derzeit die Potenzialanalyse für das Krankenhaus und übernehmen in der zweiten Jahreshälfte die Geschäftsführung. Das Unternehmen wird sich wohl auch im Anschluss um die Stelle des neuen Geschäftsführers bewerben.

Eine maßgebliche Voraussetzung für einen Neubau des Krankenhauses ist laut Weigert allerdings, dass die Stadt Schrobenhausen dann im Gegenzug das Kreishallenbad übernimmt. Aktuell lässt sich der Landkreis den Betrieb der Einrichtung jedes Jahr 750000 Euro kosten.

Themen Folgen