Eine Bürgermeister-Kandidatin für Rohrenfels

Plus Manuela Heckl von der Dorfgemeinschaft will Wigbert Kramer beerben. Als 3. Bürgermeisterin hat sie bereits Erfahrung in der Kommunalpolitik.

Überlegt hat sie schon länger, die finale Entscheidung hat sie allerdings erst vor wenigen Tagen getroffen: Rohrenfels’ 3. Bürgermeisterin Manuela Heckl will in die erste Reihe vorrücken und Wigbert Kramer als Bürgermeisterin beerben. Unterstützt wird sie dabei von der CSU. Dieser Umstand hat den Kandidaten der Freien Wählergemeinschaft Wagenhofen-Ballersdorf schließlich dazu bewogen, kurzfristig seine Bewerbung zurückzunehmen. Damit ist Manuela Heckl im Augenblick die einzige Bürgermeister-Kandidatin – und wird dies höchstwahrscheinlich auch bis zur Wahl am 15. März bleiben.

Schon im November, erzählt Manuela Heckl, habe sie sich mit dem Gedanken beschäftigt, Bürgermeisterin zu werden. Doch aus familiären Gründen habe sie diesen zunächst wieder verworfen. Doch dann seien mehrere Leute auf sie zugekommen, die sie letztlich überzeugen konnten, doch anzutreten. Dass das Bürgermeisteramt in Rohrenfels künftig hauptamtlich ausgeführt werden soll und nicht mehr ehrenamtlich, sei dabei mit ein Grund für die Zusage gewesen. Vergangene Woche sei schließlich die endgültige Entscheidung gefallen. Am 16. Januar wird sie bei der Nominierungsversammlung der Dorfgemeinschaft offiziell als Kandidatin vorgestellt, nur einen Tag später wird die CSU bei ihrer Aufstellungsversammlung bekannt geben, dass sie die Bewerbung von Manuela Heckl unterstützen wird.

Manuela Heckl sucht als Bürgermeisterin eine neue Herausforderung

Seit zwölf Jahren ist die 44-Jährige schon Mitglied im Rohrenfelser Gemeinderat, 2014 wurde sie schließlich zur 3. Bürgermeisterin gewählt. Im Augenblick arbeitet sie als leitende Angestellte im Gasthaus Haas in Karlskron. „Nach 20 Jahren dachte ich mir aber, dass eine neue Aufgabe jetzt interessant wäre“, sagt sie. Manuela Heckl ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 15, 17 und 20 Jahren. Die gebürtige Gempfingerin ist in Rohrenfels „eingeheiratet“ und dort in vielen Vereinen aktiv.

In den nächsten Wochen wird sich die Bürgermeister-Kandidatin nun mit ihrer Partei zusammensetzen und ein Wahlprogramm ausarbeiten. Sie ist jedoch lange genug im Geschäft, um zu wissen, was in Rohrenfels realistisch umgesetzt werden kann und was nicht. Denn die 1500-Einwohner-Gemeinde hat kaum Gewerbe und damit auch wenig finanziellen Spielraum.

Manuela Heckl ist auch die Wunschkandidatin der CSU

Dass sich Manuela Heckl letztlich doch als Kandidatin aufstellen lassen wird, freut vor allem Wigbert Kramer. Der 69-Jährige legt bekanntermaßen sein Amt nieder und würde die Gemeinde bei ihr in guten Händen sehen. „Sie war unser Wunschkandidat, schließlich hat sie in den vergangenen sechs Jahren schon alle Entscheidungen im Gemeinderat mitgetragen“, sagt er. Dass die 44-Jährige nicht aus den eigenen politischen Reihen kommt, stört ihn dabei nicht. „In Rohrenfels gab es noch nie einen Fraktionsgedanken.“ Nichtsdestotrotz hatte die CSU natürlich anfangs versucht, einen eigenen Bewerber zu rekrutieren. Potenzielle Kandidaten hätten es auch gegeben, doch die beruflichen oder privaten Umständen hätten bei allen dagegen gesprochen. So lag es schnell nahe, seine bisherige Stellvertreterin in die erste Reihe zu bringen. Von ihrer Absage ließ sich Kramer deshalb auch nicht irritieren. Mehrfach habe er mit ihr gesprochen – und sie am Ende überzeugen können.

Termine: Die Nominierungsversammlung der Dorfgemeinschaft Rohrenfels findet am Donnerstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr im Schützenheim in Rohrenfels statt. Am Freitag, 17. Januar, wird dann die CSU um 19 Uhr im Rohrenfelser Sportheim ihre Gemeinderatskandidaten vorstellen.