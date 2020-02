vor 51 Min.

Eine Frau, ein Mann, eine Bühne

Am Donnerstag und Freitag gibt es wieder ein Konzert in der Kunstscheune

In der Kunstscheune in Marienheim wird am 19. und 20. März wieder handgemachte Musik gespielt. Bei C.B. Green’s „Songwriter’s Special“ stehen am Donnerstag und Freitag Shannon Callahan aus den USA und Vladimir Spiridonov aus Russland auf der Bühne. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr.

Shannon Callahan wurde in San Francisco geboren und studierte klassische Musik unter anderem in Florenz. Ihre musikalische Bandbreite ist enorm: Mit 18 Jahren ging sie das erste Mal auf Klassik-Tour, in der Schweiz sang sie Opern, in Berlin spielte sie im Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ die weibliche Hauptrolle und im Wiener Konzerthaus war sie Solistin mit dem Prager Orchestra. Mit dem Smokie-Sänger Chris Norman tourte sie vier Jahre als Sängerin und Gitarristin durch ganz Europa. Mit ihrer eigenen Musik gewann sie den ersten Platz bei „Emergenza Deutschland“. Darüber hinaus schrieb sie Lieder für Jocelyn B. Smith, Maike von Bremen, The Nighthawks und Little Musik Makers. Sie steht gerne mit ihrem Duo Partner Ron Spielman auf der Bühne. Zusammen haben sie die CD „Longest Story Short“ mit ihren eigenen Liedern aufgenommen.

Fingerfertigkeit beweist dagegen der Russe Vladimir Spiridonov, denn der Moskauer ist einer der begabtesten Fingerstyle-Gitarristen. Clemens Benecke lernte ihn am Lagerfeuer kennen, wo sie gemeinsam ihre Songs spielten. Die Frage, ob er nicht auch einmal in seiner Kunstscheune spielen könnte, lag da auf der Hand. Das tat er dann auch im vergangenen Sommer zum 15. Jubiläumsfest der Kunstscheune. Offenbar hat ihm die Atmosphäre in Marienheim so gut gefallen, dass er diesen Donnerstag und Freitag erneut dort auftritt.

Karten für das Songwriter’s Special zum Preis von 25 Euro gibt es unter anderem beim Medienpartner der NR, dem Reisebüro Spangler (Telefon 08431/8641) und in der Kunstscheune selbst (Telefon 08431/646516). Alternativtermine sind am 21. März im Hopfenmuseum Wolnzach und am 22. März im Diagonal in Ingolstadt. (nr)

Themen folgen