06.12.2019

Eine Nominierungswahl, die auch überrascht

Bürgermeister Michael Böhm kandidiert ein zweites Mal. Welche Projekte will er angehen?

Von Peter Maier

Dass Burgheims Bürgermeister Michael Böhm für eine zweite Amtsperiode antreten wird, stand schon lange fest. CSU und Junge Bürger Burgheim (JBB) hoben den Rathauschef nun auch offiziell und einstimmig auf den Kandidatenschild.

Die Liste CSU/JBB für den Gemeinderat offenbarte allerdings auch Überraschungen. So wird Peter Specht als Zweiter Bürgermeister dem Gemeinderat künftig nicht mehr angehören – ebenso wenig stellen sich Regina Spett, Petra Hagenloch, Peter Lösch und Rudi Meßmer zur Wahl. Ab Mai 2020 wird Burgheim – politisch gesehen – also ein neues Gesicht zeigen. Neu ist auch, dass bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr beide Gruppierungen als gemeinsamer Wahlvorschlag CSU/JBB in den Wahlkampf ziehen werden.

Von den drei zugestandenen Plätzen auf der Kreistagsliste besetzt Burgheims CSU mit Michael Böhm und Alexander Höger nur zwei Plätze: Kreisrat Anton Kaiser kandidiert nicht mehr. Den dritten Platz belegen nun die Rennertshofener.

Vor dem entscheidenden Wahlgang hielt Gemeinderat Dr. Sebastian Zitzmann eine Laudatio auf den Bürgermeister. Mit Böhms Wahl habe die Kommunalpolitik Geschwindigkeit aufgenommen. Verwaltung und kommunale Einrichtungen hätten Leistungen gezeigt. Das gute Klima im Gemeinderat habe Fortschritte zudem beflügelt.

Bei der Vorstellung des Wahlprogramms erinnerte Michael Böhm zunächst an die Projekte der auslaufenden Wahlperiode. Der Sportsee, erstmals geplant 1975, sei 2019 zusammen mit dem Leader-Programm verwirklicht worden. Zwei Baugebiete in Burgheim und Straß bringen 70 Bauplätze. Der Breitbandausbau gehe in die fünfte Stufe. „Schandflecke“ im Ort wolle man beseitigen, dazu hat die Gemeinde bereits fünf Objekte gekauft. Der soziale Wohnungsbau, aber auch „Wohnen im Alter“ würden vorangebracht. In einem Gewässerentwicklungskonzept, für das bereits Grundstücke angekauft wurden, wolle man den Leitenbach von Illdorf nach Burgheim zu einem „Grünen Band“ aufwerten und so einen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten. In diesem Zusammenhang erteilte Böhm einem weiteren Polder an der Donau eine Absage. Auch Mobilität soll zu einem zentralen Thema werden. Dazu zählt der Ausbau der Radwege. Kämpferisch gab sich Böhm mit Blick auf das Gewerbegebiet nördlich der B16 – die Gemeinde habe dort sieben Hektar Grund gekauft. Die Ausweisung als Überschwemmungsgebiet verhindere die Erschließung. Eine Anhörung dazu sei bereits terminiert, juristische Beratung sei geplant.

