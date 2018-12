vor 56 Min.

Elterntaxis in Neuburg: Eine Lösung ist schwierig

Runder Tisch und eine Fragebogenaktion zum Thema Elterntaxis und weniger Verkehrsbelastung in Neuburg an Schultagen offenbaren Probleme. Lösungen gibt es kaum.

Jeden Tag besuchen rund 5000 Schüler die unterschiedlichen Bildungseinrichtungen in Neuburg. Dies führt insbesondere vor Schulbeginn und zu Schulschluss zu einer hohen innerstädtischen Verkehrsbelastung. Verschärft wird die Situation nach Meinung vieler durch die ständig zunehmende Zahl von Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto direkt vor die Schule fahren. Diesem sogenannten Elterntaxi-Problem hat sich die Stadt in den vergangenen zwei Jahren mit einer breit angelegten Kampagne gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Den Auftakt dazu bildete im Juli 2016 auf Anregung von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Verkehrsreferent Bernhard Pfahler ein sogenannter Runder Tisch. An dieser Besprechung nahmen alle Schulleitungen der Neuburger Schulen einschließlich Elternbeiräte, das Staatliche Schulamt, die Kreisverkehrswacht, Busunternehmen, Stadtwerke sowie das Ordnungsamt der Stadt Neuburg teil.

Eine geringfügige Änderung der Schulanfangszeiten ist nicht möglich, um die Verkehrssituation zu entzerren

Primäres Ziel war es, gemeinsam mit den Verantwortlichen zu klären, ob durch eine geringfügige Veränderung der Schulanfangszeiten eine Entlastung der morgendlichen Verkehrsbelastung erreicht werden könnte. Wie es weiter heißt, stellte sich jedoch im Zuge der Diskussion heraus, dass unterschiedliche Schulanfangszeiten nicht realisiert werden können, da der Schulbusverkehr nicht allein mit eigenen Schulbussen, sondern überwiegend mit dem Linienverkehr der Busunternehmen durchgeführt wird.

Auch sind die Zeitfenster für den Unterricht insbesondere an den weiterführenden Schulen (8 bis 17 Uhr) bereits vollends ausgeschöpft. Darüber hinaus unterrichten zahlreiche Fachlehrer an mehreren Schulen, so dass eine Verschiebung der Unterrichtzeiten zu einem unübersichtlichen Konstrukt führt.

Áls nächster Schritt wurde 2017 eine Fragebogenaktion ins Leben gerufen, an der sich rund 1400 Personen beteiligten. Die Auswertung der Fragebögen zeigte, dass neben der Optimierung von vorhandenen Schulwegen unter anderem auch Aufklärungsbedarf zu den rechtlichen Vorgaben bestand. Auch konnten durch die Befragungsaktion wertvolle Anregungen für den neu aufzustellenden Nahverkehrsplan des Landkreises Neuburg Schrobenhausen gewonnen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Erkenntnisse werden entweder sofort umgesetzt oder an die zuständigen Stellen und Gremien geleitet.

Wie sich gezeigt hat, war auch hier die Bürgerbeteiligung das geeignete Instrument, um auf bestehende Schwachstellen aufmerksam zu machen und gezielt und zeitnah Abhilfemaßnahmen einleiten zu können. Für weitere Fragen stehen die Vertreter der Stadt sowie Verkehrsreferent Bernhard Pfahler zur Verfügung. (nr)

