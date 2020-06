vor 19 Min.

Endlich wieder Sport machen

Susanne Eberl aus Schrobenhausen war am Montag die erste Besucherin im Brandlbad in Neuburg.

Seit Montag dürfen Freibäder und Fitnessstudios öffnen. Der Andrang im Brandlbad ist wetterbedingt verhalten

Überpünktlich stand heute Morgen kurz vor acht die erste Schwimmerin vor dem Eingangstor des Brandlbades in Neuburg. Susanne Eberl aus Schrobenhausen hatte sich auf den Weg nach Neuburg gemacht, um endlich wieder eine Runde schwimmen zu gehen. Mit einer Viertelstunde Verspätung kam dann der erste waschechte Neuburger ins Brandlbad. Bei 9 Grad Außentemperatur freute sich der rüstige Senior auf ein Bad im 25 Grad warmen Sportbecken. Am Eröffnungstag hielt sich der Besucherandrang noch in Grenzen, doch das Kontingent von 500 Badegästen dürfte an sonnigen und warmen Tagen schnell ausgeschöpft sein. Stadt und Stadtwerke hatten ursprünglich geplant, 1000 Badegäste pro Tag zuzulassen, doch das Gesundheitsamt des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen deckelte aus Infektionsschutzgründen die Zahl der Badegäste bei der Hälfte.

„Fast wie vor Corona“, beschreibt Mitarbeiter Thomas Ziegelmeir den Andrang im Fitnessstudio nolimit im Fürstgartencenter in Neuburg. Wie die Freibäder dürfen auch die Fitnessstudios unter Auflagen seit Montag wieder öffnen. „Endlich“, findet der 18-jährige David Hartmann. Kein Wunder, der junge Mann trainiert sonst fünfmal die Woche. Wegen Corona musste er seine Übungen zu Hause absolvieren. „Aber das ist einfach nicht dasselbe.“ Auflagen, wie beispielsweise geschlossene Umkleidekabinen und Duschen stören ihn nicht. (wiel)

Themen folgen