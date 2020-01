14.01.2020

Erstes Abo-Konzert mit Say-Werken

GKO präsentiert „Artist-in-Residence“

Mit Fazil Say präsentiert das Georgische Kammerorchester GKO am Donnerstag, 16. Januar, um 20 Uhr im Theaterfestsaal in Ingolstadt einen „Artist-in-Residence“ und „Composer-in-Residence“, der nicht nur zu den führenden Pianisten, sondern zugleich zu den erfolgreichen Komponisten der Gegenwart zählt.

Für diesen Konzertabend wurden die Goethe-Lieder op. 44 für Sopran und Streichorchester mit Schlagzeug sowie der Kammersinfonie op. 62 ausgewählt. Den Gesangspart übernimmt die britische Sopranistin Sarah Gilford. Sie hat derzeit ein Engagement am Opernstudio der Bayerischen Staatsoper in München. Komplettiert wird das Programm durch Joseph Haydns Sinfonien Nr. 42 D-Dur und Sinfonie Nr. 35 B-Dur.

Die Leitung des Konzerts am kommenden Donnerstag liegt in den Händen von Ruben Gazarian. Die Konzerteinführung beginnt bereits um 19.10 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. (js)

