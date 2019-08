00:33 Uhr

Europas größte Hüpfburg in Neuburg

Das Hüpfburgenland, ein Freizeitspaß für die ganze Familie, gastiert vom 22. August bis 1. September auf dem Volksfestplatz in Neuburg.

Ganze Hallen gibt es mittlerweile, in denen sich Hüpfburg an Hüpfburg reiht. Und drin lachen, springen und tollen die Kinder herum. Spätestens dann, wenn man einmal eine Hüpfburg auf einem Kindergeburtstag erlebt hat, weiß man, wie beliebt die bunten Luftburgen sind.

Nun kommt Europas beliebtestes Hüpfburgenland nächste Woche nach Neuburg. Von Donnerstag, 22. August bis Sonntag, 1. September, verwandelt sich der Volksfestplatz in einen Freizeitpark. Die Neuburger Rundschau verlost fünf mal zwei Karten für das Hüpfburgenland.

Das Hüpfburgenland ist ein mobiler Freizeitpark mit vielen unterschiedlichen Attraktionen, neben Hüpfburgen gibt es dort Wasserrutschen – Badekleidung sollte deshalb nicht vergessen werden –, Bällebäder und vieles mehr für die ganze Familie. Ein Hauch von Abenteuer und grenzenlosem Spaß sowie eine besondere Erlebniswelt fasziniert Kinder und Eltern. Eintrittskarten für Kinder gibt es schon für acht Euro, Erwachsene zahlen drei Euro.

Das Hüpfburgenland ist die ideale Möglichkeit für alle Kinder, sich richtig auszutoben. Gerade in der heutigen Zeit verbringen viele Kinder einen großen Teil ihrer Freizeit vor dem Fernseher oder dem Computer. Das Hüpfburgenland bietet den Kindern nicht nur viel Spaß und Abwechslung, es ist sowohl sportlich als auch pädagogisch äußerst unterhaltsam für groß und klein. Einzelne Hüpfburgen wurden sogar exklusiv in Italien angefertigt. Die bislang älteste Besucherin zählte 78 Lenze – und machte noch die Hüpfburgen unsicher –, ein großer Spaß also für Jung und Alt.

Der Freizeitpark ist vom 22. bis 31. August täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag, 1. September, von 12 bis 17 Uhr. Alle Erwachsenen haben am Donnerstag, 22. August, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr freien Eintritt. Montag und Dienstag bleibt der Freizeitpark wegen zweier Ruhetage geschlossen. (nr)

Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Hüpfburgenland“ an Gewinnen@neuburger-rundschau.de

