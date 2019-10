10.10.2019

Falsche Freunde

Bekannter macht Haus zum Drogenlager

Von Alexandra Jost

Wenn eine Freundschaft zu weit geht, sollte man sie beenden. Diese Regel hätte ein 38-Jähriger besser beachtet. Jetzt sitzt er im Gefängnis und muss sich vor Gericht wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten – unschuldig, wie er betont. „Ich wollte nicht, dass ihm was passiert. Ich habe ihn geliebt wie einen Freund“, erklärte der junge Mann unter Tränen vor dem Richter und der Staatsanwaltschaft.

Die wirft ihm vor, 1,15 Kilogramm Ecstasy, circa 250 Gramm Amphetamine, über 2700 LSD-Trips, circa 800 Gramm Haschisch, 60 Gramm Marihuana, circa 130 Gramm Kokain und 0,5 Gramm Heroin besessen zu haben. Das Rauschgift wurde im Mai 2011 in der Wohnung des Mannes in Neuburg gefunden. Gehört haben soll es jedoch einem Freund, beteuerte der 38-Jährige vor Gericht. Er sei im November 2010 nach Portugal zu seinen Eltern gezogen. Das Haus, in dem seine Wohnung liegt, gehört ihm und seinem Bruder und sollte Anlaufpunkt für Besuche in Deutschland bleiben. Ein guter Freund wollte gelegentlich in der Wohnung übernachten und in der Garage Möbel einlagern. Deshalb gab der 38-Jährige dem Freund einen Wohnungsschlüssel.

Als der Angeklagte Ende Februar 2011 wieder zu Besuch in Deutschland war, entdeckte er in seiner Wohnung eine Menge Rauschgift, Drogenutensilien und Bargeld. Sein Freund habe ihm erklärt, was das alles sei. „Ich war geschockt und fühlte mich ausgenutzt“, so der 38-Jährige. Der Freund habe ihm gesagt, dass er inhaftiert war und nicht wisse, wie er seinen Drogenkonsum finanzieren solle. „Ich kenne ihn, seit ich 13 war, und konnte ihn nicht vor die Tür setzen“, sagte der Mann. Die beiden kamen auf die Idee, die Drogen in einer Tüte im Abflussrohr einer unbenutzten Toilette zu verstecken. Als jedoch die Tüte am nächsten Tag feucht war, bunkerten sie die Betäubungsmittel in der Garage des Hauses.

Ein paar Tage später, als der 38-Jährige von einem Besuch bei Freunden wieder nach Neuburg kam, hatte der Freund noch einmal eine Lieferung Drogen bekommen. Nach einem Streit darüber versprach ihm der jedoch, dass bei seinem nächsten Besuch in Deutschland kein Rauschgift mehr in der Wohnung zu finden sei. Bei einer Wohnungsdurchsuchung 2011 wurden die Drogen gefunden, der Freund festgenommen und entsprechende Gerichtsverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Fingerabdrücke des Angeklagten wurden auf den Drogentütchen sichergestellt. Der 38-Jährige war danach allerdings acht Jahre nicht mehr in Deutschland. „Ich fand nicht den Mut, zur Polizei zu gehen, und hasste mich dafür. Ich wusste, dass ein Haftbefehl da ist. Aber ich wollte nicht ins Gefängnis“, schilderte der Mann sichtlich mitgenommen.

Verteidigerin Alexandra Gutmeyr legte dem Gericht eine E-Mail des Freundes, der derzeit in Portugal lebt, vor, in der dieser bestätigt, dass es seine Drogen und nicht die des 38-Jährigen waren. Das Gericht will nun den Mann in den Zeugenstand holen. „Der Vorwurf ist massiv, und wenn sich der Freund als Zeuge meldet, kann ich das nicht ignorieren“, meinte Richter Christian Veh. Außerdem sollen auch die Beamten, die bei der Wohnungsdurchsuchung anwesend waren, gehört werden. Der 38-Jährige, der seit Juli 2019 in Untersuchungshaft sitzt, muss bis zur nächsten Verhandlung am 28. Oktober weiter im Gefängnis bleiben.

