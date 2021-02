vor 54 Min.

Falsche Hinweisschilder: Parkautomaten in Eichstätt funktionieren einwandfrei

Unbekannte haben in Eichstätt an verschiedenen Parkautomaten Schilder angebracht mit dem Hinweis, dass die Geräte angeblich defekt seien und Autofahrer kostenlos parken könnten. Doch das stimmt nicht.

Bislang unbekannte Täter haben in der Eichstätter Innenstadt an mehreren Parkscheinautomaten falsche Hinweisschilder angebracht. Die Polizeiinspektion Eichstätt ermittelt nun wegen Amtsanmaßung.

Bei zehn in der Innenstadt aufgestellten Parkscheinautomaten wurden am Montagvormittag Hinweiszettel angebracht, die darauf hinweisen, dass die Automaten angeblich außer Betrieb seien und Autofahrer kostenlos bis zu zwei Stunden parken könnten.

Die Hinweiszettel stammen nicht von der Stadtverwaltung Eichstätt

Da diese einlaminierten Zettel jedoch nicht von der Stadtverwaltung Eichstätt in Auftrag gegeben worden sind und die Parkscheinautomaten tatsächlich nicht defekt sind, handele es sich um ein Amtsanmaßung mit strafrechtlichen Konsequenzen, so die Polizei. Am Dienstagvormittag wurden erneut derartige Hinweiszettel an Parkscheinautomaten im Stadtgebiet entdeckt. (nr)

