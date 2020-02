16:18 Uhr

Faschingsendspurt in und um Neuburg: Eine Terminübersicht

Plus Die Neuburger Burgfunken haben zum runden Geburtstag eine neue Veranstaltung organisiert. Auf dem Land dagegen bleibt man der Tradition treu. Was ist im Landkreis geboten?

Von Gloria Geissler

Der Fasching startet in den Endspurt. In vielen Gemeinden steppt der Bär, Umzüge locken Zuschauer auf die Straßen und die Burgfunken feiern ihr Jubiläum mit einem wiederbelebten Brauch. Hier lesen Sie, was in der Region wann los ist.

Samstag, 15. Februar Der Burschenball des Katholischen Burschenvereins Ehekirchen ist fast schon Kult. Im Dafernersaal in Schönesberg geht es am kommenden Samstag, 15. Februar, los ab 20 Uhr und es spielt die Partyband „The Twisters“.

Der Burschenball des Katholischen Burschenvereins ist fast schon Kult. Im Dafernersaal in Schönesberg geht es am kommenden Samstag, 15. Februar, los ab 20 Uhr und es spielt die Partyband „The Twisters“. Sonntag, 16. Februar Die Neuburger Faschingsgesellschaft feiert heuer ihren 65. Geburtstag. Um dieses Jubiläum ausgiebig zu feiern, haben die Burgfunken in Kooperation mit der Stadt ein großes Faschingstreiben auf dem Neuburger Schrannenplatz organisiert. Mit professioneller Bühnentechnik und einem umfangreichen Rahmenprogramm sind alle Faschingsbegeisterten eingeladen, zwischen 13 und 17 Uhr mitzufeiern. Es treten der Kleine und der Große Hofstaat auf und Gäste aus Egweil , Wörnitzstein , Möckenlohe und Kipfenberg sind eingeladen. Zwischen den Auftritten gibt es Partymusik von DJ Juke. Wer vom Faschingstreiben noch nicht genug hat, kann ab 19 Uhr in Marienheim weiterfeiern. Der Zimmerstutzenverein und die Feuerwehr organisieren den Ball, bei dem bis 22 Uhr Walzer getanzt werden kann und es danach mit Partymusik weitergeht.

Die Neuburger Faschingsgesellschaft feiert heuer ihren 65. Geburtstag. Um dieses Jubiläum ausgiebig zu feiern, haben die in Kooperation mit der Stadt ein großes Faschingstreiben auf dem Neuburger Schrannenplatz organisiert. Mit professioneller Bühnentechnik und einem umfangreichen Rahmenprogramm sind alle Faschingsbegeisterten eingeladen, zwischen 13 und 17 Uhr mitzufeiern. Es treten der Kleine und der Große Hofstaat auf und Gäste aus , , Möckenlohe und sind eingeladen. Zwischen den Auftritten gibt es Partymusik von DJ Juke. Wer vom Faschingstreiben noch nicht genug hat, kann ab 19 Uhr in weiterfeiern. Der Zimmerstutzenverein und die organisieren den Ball, bei dem bis 22 Uhr Walzer getanzt werden kann und es danach mit Partymusik weitergeht. Weiberfasching Die Neuburger Innenstadt ist am unsinnigen Donnerstag, 20. Februar, das Maß aller Dinge. Wild gewordene Hexen-Horden ziehen durch die Bars und Kneipen der Stadt und fordern mit Sprüchen und Liedern einen Hexenschnaps von den Wirten. Große Partys steigen im Marstall, wo hunderte kostümierte Faschingsbegeisterte zur Musik von „The Twisters“ ab 20 Uhr tanzen, und im Kolpinghaus ebenfalls ab 20 Uhr mit DJ Heini.

Die Neuburger Innenstadt ist am unsinnigen Donnerstag, 20. Februar, das Maß aller Dinge. Wild gewordene Hexen-Horden ziehen durch die Bars und Kneipen der Stadt und fordern mit Sprüchen und Liedern einen Hexenschnaps von den Wirten. Große Partys steigen im Marstall, wo hunderte kostümierte Faschingsbegeisterte zur Musik von „The Twisters“ ab 20 Uhr tanzen, und im Kolpinghaus ebenfalls ab 20 Uhr mit DJ Heini. Rußiger Freitag Am 21. Februar wird Neptun in die Lösch-Halle in Ortlfing bei Burgheim einziehen. Der Herrscher über die Unterwasserwelt mit dem Dreizack bestimmt das diesjährige Motto des traditionsreichen Landjugendballes. Um 18 Uhr geht’s los. Für Stimmung sorgt die Tanz- und Showband „SOS“.

Am 21. Februar wird Neptun in die Lösch-Halle in bei einziehen. Der Herrscher über die Unterwasserwelt mit dem Dreizack bestimmt das diesjährige Motto des traditionsreichen Landjugendballes. Um 18 Uhr geht’s los. Für Stimmung sorgt die Tanz- und Showband „SOS“. Faschingssamstag Am 22. Februar startet der Gaudiwurm um 13.30 Uhr in Bertoldsheim .

Am 22. Februar startet der Gaudiwurm um 13.30 Uhr in . Faschingssonntag In Rennertshofen schlängelt sich der Faschingsumzug ab 14 Uhr durch den Markt. Anschließend ist buntes Faschingstreiben in der Turnhalle angesagt. Dort werden auch die Garden auftreten.

In schlängelt sich der Faschingsumzug ab 14 Uhr durch den Markt. Anschließend ist buntes Faschingstreiben in der Turnhalle angesagt. Dort werden auch die Garden auftreten. Rosenmontag Unter dem Motto „Bühne frei, die Puppen tanzen“ steht in diesem Jahr die Rosenmontagsgaudi der Burgfunken , die am 24. Februar im Kolpingssaal stattfindet. Mit Tanzeinlagen, Kabarett und Comedy möchte die Neuburger Narrengilde mit neuen Akzenten und einem kurzweiligen Abend punkten. Der Kabarettist Klaus Karl-Kraus ist bekannt aus der Fernsehsendung „Fasnacht in Franken “. Er wird seine Darbietung im fränkischen „Regiolekt“ absolvieren. Saaleinlass ist um 18.30 Uhr. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Unter dem Motto „Bühne frei, die Puppen tanzen“ steht in diesem Jahr die Rosenmontagsgaudi der , die am 24. Februar im Kolpingssaal stattfindet. Mit Tanzeinlagen, Kabarett und Comedy möchte die Neuburger Narrengilde mit neuen Akzenten und einem kurzweiligen Abend punkten. Der Kabarettist ist bekannt aus der Fernsehsendung „Fasnacht in “. Er wird seine Darbietung im fränkischen „Regiolekt“ absolvieren. Saaleinlass ist um 18.30 Uhr. Beginn ist um 19.30 Uhr. Faschingsdienstag Kehraus feiern die Burgfunken am 25. Februar ab 19 Uhr mit DJane Claudia im Kolpinghaus.

Kehraus feiern die am 25. Februar ab 19 Uhr mit DJane Claudia im Kolpinghaus. Für Kinder Die Pfadfinder organisieren am Samstag, 15. Februar, von 14 bis 17 Uhr einen Kinderball im dekorierten Marstall. Der TSV-Kinderfasching steigt am Sonntag, 16. Februar, in der „Unterwasserwelt“ des Vereinsheims. Beginn ist um 14.30 Uhr. Der zweite Kinderball der Neuburger Burgfunken steigt am Samstag, 22. Februar, zwischen 13.30 und 17.30 Uhr im Sporthotel Rödenhof. Lesen Sie dazu auch den Artikel "Weiberfasching auf dem Schrannenplatz: Neuburg verbietet Glasflaschen" von Fabian Kluge.

