vor 28 Min.

Fast 1500 Stunden im Einsatz

Das hat der BRK-Ortsverband Weichering im vergangenen Jahr geleistet

Mit einer Rekordbilanz haben die Ehrenamtlichen der Rotkreuzbereitschaft Weichering das Jahr 2019 abgeschlossen: 1482 Dienststunden listete Bereitschaftsleiter Georg Winter jetzt bei der Jahresabschlussfeier auf. Das waren fast 300 Stunden mehr als noch im Vorjahr.

„Wir waren außerordentlich aktiv im abgelaufenen Jahr“, meldete Winter nicht ohne Stolz. Aktuell acht Frauen und elf Männer engagieren sich in der Gemeinde ehrenamtlich für das Rote Kreuz. Für die Gemeinde und ihre Bürger ist das ein erhebliches Plus an Sicherheit. Unter anderem bei allen größeren Veranstaltungen im Gemeindegebiet ist die Bereitschaft aktiv und sichert im Hintergrund die sanitätsdienstliche Versorgung ab. Im vergangenen Jahr war die Gruppe laut Winter unter anderem bei der 100-Jahr-Feier des Krieger- und Soldatenvereins, bei der Fronleichnamsprozession, beim Neubürgerempfang und beim „Moosbüffl-Open-Air“ im Einsatz.

„Ein Highlight war natürlich auch diesmal wieder unser BRK-Seniorennachmittag“, resümierte Georg Winter, der zusammen mit seinem Stellvertreter Werner Winkelmeier die Bereitschaft führt. Jedes Jahr im Advent lädt die Rotkreuzbereitschaft die Senioren der Gemeinde zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Rund 80 ältere Mitbürger waren diesmal der Einladung gefolgt. Für die Jüngsten aus der Gemeinde Weichering engagiert sich das Rote Kreuz ebenso: In den Sommerferien war auch das BRK am Erlebnistag der Hilfsorganisationen beim Ferienprogramm beteiligt.

Aber auch über die Gemeindegrenzen hinaus engagieren sich die Weicheringer BRK-Helfer, ob beim Schneechaos Anfang 2019 in Bayrischzell, beim Schrobenhausener Faschingsumzug, beim Schloßfest und einer Feuerlöschübung des Landesfeuerwehrverbands in Neuburg, beim Tag der offenen Tür in der Klinik in Schrobenhausen oder bei der Neuburger Sozialverlosung.

Für insgesamt 100 Dienstjahre konnte Kreisbereitschaftsleiter Günther Reil zusammen mit Bereitschaftsleiter Georg Winter verdiente Bereitschaftsmitglieder ehren: Werner Winkelmeier (30), Georg Winter jun. (20), Maria Winter (20), Peter Borrmann (15), Ludwig Weinzierl (10) und Joachim Gschrey (5 Jahre). (gsk)

