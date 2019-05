16.05.2019

Fit für den Beruf werden

Ausbildungsmesse in der Saturn Arena

Mit weit über 80 Ausstellern öffnet diesen Samstag wieder die Ausbildungsmesse der IHK in der Saturn Arena. Bei der „jobfit!“ stellen sich Ausbildungsbetriebe aus der ganzen Region 10 vor. Dazu Verbände, Berufsschulen und öffentliche Institutionen. Insgesamt können Interessierte sich dort über 140 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge erkundigen. Fritz Peters, Sprecher des IHK-Forums Region Ingolstadt, sagt: „Vor allem geht es uns darum, Schülerinnen und Schüler über die Vorteile einer beruflichen Ausbildung zu informieren und sie damit in ihrer Berufsorientierung zu unterstützen.“ Ziel der Messe sei es, möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungsbetrieben aus der Region zu vernetzen. Die neu geknüpften Kontakte sollten dann im Idealfall direkt in Bewerbungen für Praktika und Ausbildungsplätze münden, erklärt Peters weiter.

Besucher können auf der Messe ein professionelles Fotoshooting für Bewerbungsfotos bekommen, eine Style-Beratung oder ein Berufs-Coaching. Außerdem sind Experten vor Ort, die die Bewerbungsmappe prüfen. Natürlich sind auch Berater für ein duales Studium vor Ort. Und an einer Virtual-Reality-Station kann man mithilfe von VR-Brillen in die Welt von 50 verschiedenen Berufe eintauchen.

In diesem Jahr wird es zum ersten Mal auch ein Elterncafé geben, wo die sich bei einem sogenannten „Karriere-Talk“ über die richtige Berufswahl ihres Kindes mit den IHK-Bildungsberatern austauschen können. Am Messestand „Frag den Azubi“ stehen Auszubildende den Besuchern Rede und Antwort zu ihren Fragen rund um die Berufsausbildung und den Ausbildungsalltag. Für Unterhaltung ist auf der Bühne auch gesorgt. Unter anderem mit Youtuber Flowest.

Die Ausbildungsmesse beginnt am Samstag um 9.30 und dauert bis 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. (nr)

Mehr Infos, auch zur Online-Anmeldung, gibt es im Internet unter

www.IHKjobfit.de

