vor 55 Min.

Fliegerbombe bei Audi gefunden

Sprengkörper in Ingolstadt entschärft

Am Donnerstagvormittag wurde bei Bauarbeiten auf dem Audi-Betriebsgelände im Ingolstädter Ruschenweg eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Kurz vor 13 Uhr war der Sprengkörper bereits entschärft und konnte gefahrlos abtransportiert werden.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Fundort im Umkreis von 300 Metern geräumt. Rund 650 Menschen mussten vorübergehend ihren Arbeitsplatz oder ihre Wohnung verlassen. Die Polizei sperrte benachbarte Straßen sowie die Theodor-Heuss-Brücke. Der Bahnverkehr wurde ebenfalls eingestellt. Bereits am frühen Nachmittag waren die Sperrungen wieder aufgehoben und die Anlieger durften in die Wohnungen und Büros zurückkehren. Zum Fundort kamen 115 Einsatzkräfte. Neben 85 Feuerwehrleuten der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und der Audi Werksfeuerwehr waren auch Polizei und Rettungssanitäter vor Ort.

Die Bombe am Donnerstag ist der zweite Fund in diesem Monat. Bereits am 17. August wurde bei Bauarbeiten im Ruschenweg ein Sprengkörper entdeckt. (ande-)

Themen folgen