05.02.2020

Fördermittel: Es ist noch Geld da

Wer braucht finanzielle Hilfe für ein Projekt?

Die LAG Altbayerisches Donaumoos kümmert sich jedes Jahr darum, dass Leader-Fördermittel aus der EU und vom Freistaat Bayern in die Region fließen, damit dort Projekte finanziell unterstützt werden. Rund 1,67 Millionen Euro hat die Arbeitsgruppe in der laufenden Förderperiode bereits in Projekten zur Entwicklung des ländlichen Raumes gebunden. Der Geldtopf ist allerdings noch nicht leer: Für neue Projekte stehen weitere 358.000 Euro zur Verfügung.

Dafür werden Projektideen gesucht, die den Vorgaben der Lokalen Entwicklungsstrategie der LAG entsprechen und die im Bewilligungszeitraum umgesetzt werden können. Wichtig dabei ist, dass der Antrag rechtzeitig vor Jahresende 2020 gestellt wird. Im Vorfeld muss das Projekt vom Lenkungsausschuss der LAG geprüft und befürwortet werden. Antragsteller können neben Kommunen, auch Privatpersonen, Vereine, Unternehmen oder sonstige Organisationen sein. Je nach Projektinhalt und Wirkungsbereich kann die Förderung 30 bis 60 Prozent der förderfähigen Nettokosten betragen.

In der laufenden Periode werden mithilfe dieser Gelder unter anderem zehn Erlebnisplätze umgesetzt. Bereits installiert sind etwa der Bewegungsparcours in Karlshuld, ein Minifußballfeld in Neuburg sowie generationenübergreifende Spielplätze in Rohrenfels und Ehekirchen. Mit Leader-Mitteln werden beispielsweise auch die Aufwertung des Naturweihers in Burgheim, die Schatzkammer in der Hofkirche in Neuburg, die Jung und Alt-Wohnanlage in Königsmoos, eine Kreativwerkstatt in Oberhausen und eine App für spirituelle Orte in der Region gefördert.

Voraussetzung für einen Zuschuss ist, dass von dem Projekt die Menschen in der Region profitieren, in dem sie etwa kulturelle Ziele verfolgen, den Freizeitwert erhöhen, das Zusammenleben in der Gesellschaft fördern, die Wertschöpfung mit steigern helfen oder auch dem Natur- und Umweltschutz dienen.

Interessierte Projektträger können sich mit der Geschäftsstelle der LAG Altbayerisches Donaumoos in Verbindung setzen, um die Anforderungen für eine Förderung zu klären und die weitere Vorgehensweise zu besprechen (per Mail an info@altbayerisches-donaumoos.de oder Telefon 08432/948825). Bei der Anbahnung, Beantragung und Abrechnung stehen Geschäftsführer Klaus Rössler und Assistentin Martina Soldner beratend zur Verfügung. (nr)

