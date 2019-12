17:59 Uhr

Freundin in Keller gesperrt: Mann muss ins Gefängnis

Amtsgericht Neuburg: Freundin in Keller gesperrt - Mann muss ins Gefängnis

Ein Beziehungsstreit in Neuburg eskalierte vor einem Jahr offenbar völlig. Vor Gericht fließen Tränen. Der Verteidiger will das Urteil wohl anfechten.

Von Fabian Kluge

Selbst in der glücklichsten Beziehung gibt es einmal Streit. Doch was sich vor rund einem Jahr im südlichen Landkreis abgespielt hat, hatte mit Liebe herzlich wenig zu tun. Was als normaler Beziehungsstreit begonnen hatte, eskalierte im weiteren Verlauf jedoch immer mehr. Ein 34-Jähriger soll seine Freundin im Keller der gemeinsamen Wohnung zur Rede gestellt haben.

Als die Frau der Konfrontation ausweichen wollte, versperrte er ihr den Weg, schubste sie gegen die Glastür einer Sauna und sperrte sich mit dem Opfer schließlich in einem Kellerraum ein. Dort beleidigte er die Frau, woraufhin sie ihn ohrfeigte. Er verpasste ihr mutmaßlich mehrere Faustschläge ins Gesicht, sodass die 36-Jährige kurzzeitig bewusstlos war.

Amtsgericht Neuburg: Erschreckende Details der Tat

Als sie später um Hilfe rufen wollte, drückte er ihr Mund und Nase zu und drohte ihr, dass ihre Tochter als Waisenkind aufwachsen würde, wenn sie nicht den Mund hielte. Die Frau erlitt durch die Schläge mehrere Blutergüsse und eine Kieferprellung, unter deren Folgen sie bis heute leidet.

Nun musste sich der Mann erneut vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten. Im August wurde der Fall schon einmal verhandelt. Da er allerdings ohne Rechtsanwalt erschien und eine Gefängnisstrafe zumindest im Raum stand, wurde der Prozess vertagt. Trotz Rechtsbeistand zeigte sich der Angeklagte wenig einsichtig und beharrte darauf, dass er seine damalige Freundin nicht eingesperrt und ihr lediglich eine Ohrfeige als Verteidigung gegeben habe. Er beschuldigte seine Ex sogar, dass sie sich die dokumentierten Verletzungen selbst zugefügt habe, indem sie ihren Kopf auf den Fliesenboden geschlagen hätte. Das Opfer, das unter Tränen aussagte, bestätigte indes den Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Gericht sieht keine günstige Sozialprognose für den Angeklagten

Deren Vertreter Christian Reichert plädierte deshalb darauf, den 34-Jährigen wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Beleidigung und Bedrohung schuldig zu sprechen. Verteidiger Alexander Przibylla erhob seinerseits Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Opfers. „Es ist also ein klassischer Fall von Aussage gegen Aussage“, sagte er und beantragte, seinen Mandanten freizusprechen.

Richter Christian Veh verurteilte den 34-Jährigen letztlich zu einem Jahr Gefängnis. „Die Aussage des Opfers war zusammenhängend und flüssig. Außerdem hat sie massive Verletzungen erlitten. Ich kann nicht glauben, dass sie sich diese selbst zugefügt haben soll“, begründete der Richter. Eine Bewährungsstrafe sei zudem aufgrund der zahlreichen Vorstrafen des Angeklagten nicht möglich. Insgesamt acht Mal wurde er bereits straffällig – unter anderem wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und Unfallflucht. „Ich kann Ihnen daher keine günstige Sozialprognose bescheinigen“, sagte Veh. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Verteidiger ließ nach der Verhandlung bereits anklingen, dass er es anfechten wolle.

Themen folgen