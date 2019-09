17:26 Uhr

Frischer Wind bei der Illdorfer Landjugend

Unter der Führung von Markus Bauer und Christian Ruisinger soll die Illdorfer Landjugend in naher Zukunft wieder in Tritt kommen. Wie es gehen könnte, zeigen beim Infotag schon einmal spaßeshalber die ganz jungen Mitglieder

Die KLJB Illdorf rüstet im neuen Domizil zu neuen Taten. An einem Infotag wurde vorgestellt, was alles geplant ist.

Von Peter Maier

In einem Unterstand neben dem Illdorfer Pfarrheim steht noch ein Plakat aus besseren Zeiten. Im Sommer 2017 feierte die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) des Ortes ihr 40. Jubiläum mit einer Rockparty, an die man sich heute noch gerne erinnert. Danach allerdings fiel die Jugendorganisation in eine Art Dornröschenschlaf. Vor rund zwei Monaten rückte die Fahnenabordnung mit ihrem Banner zum 60. Jubiläum des FC Illdorf aus. Doch nun will man richtig Flagge zeigen, betonten der Vorsitzende Markus Bauer und sein Stellvertreter Christian Ruisinger bei einem Infotag zu einem Neuanfang der Landjugend.

Die Voraussetzungen dazu sind denkbar günstig, denn die frisch renovierten Räume für die Jugend stehen im Pfarrheim zur Verfügung. Markus Bauer und Christian Ruisinger wurden im Frühjahr in ihre Ämter gewählt, obwohl sie dem klassischen Landjugendalter bereits entwachsen sind. Die jungen Mitglieder allerdings trauten sich die Organisation des Neustarts (noch) nicht zu, sodass die Etablierten einsprangen. Neben den Räumlichkeiten sollen auch noch die Gelder der Vereinskasse helfen, die bei der Diözese in Augsburg „eingefroren“ waren. Wichtig für das Dorf sei auch noch eine Alternative zum Fußball, betonte Christian Ruisinger. Die KLJB sei dafür eine gute Plattform. Kinder und Jugendliche sollen wieder in die Räume kommen, die ihre Eltern schon geprägt haben.

Bei der Landjugend geht es um Spaß, aber auch Brauchtumspflege und schöpferische Mitgestaltung

Bei der Landjugend werden auch christliche Werte vermittelt, aber nicht in Form von Betstunden. Brauchtumspflege, Spiele, Musik hören, Basteln und schöpferische Mitgestaltung bei der Gemeindearbeit in der Pfarrei sollen Gemeinschaftsgeist und Integration fördern. Geplant sind unter anderem regelmäßige Jugendtreffs mit Musik und Geselligkeit ab 14 Jahren, voraussichtlich samstags von 20 bis 24 Uhr. Dazu will die KLJB-Führung auch Jugendliche aus dem Umgebung gewinnen. Weil es in Illdorf geburtenstarke Jahrgänge in der jüngsten Zeit gibt, soll ein Elterntreff mit Kindern von drei bis elf Jahren helfen, den jüngsten Nachwuchs an die Landjugend heranzuführen. Nach dem Infotag besuchten die Teilnehmer einen Gottesdienst, um sich danach im Gruppenraum zu einem Pizzaessen wieder zu treffen. Danach folgte der nostalgische Teil, bei dem man in Erinnerungen alter Landjugendzeiten schwelgte.

