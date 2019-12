Fritz von Philipp hat ein Herz für Menschen und Tiere

Plus Der Neuburger wird am Mittwoch 80 Jahre alt. Viele wissen, dass er sich kulturell und sozial engagiert. Weniger bekannt ist seine Liebe zu Vierbeinern.

Wenn Fritz von Philipp aus seinem Leben erzählen soll, dann spricht er nicht von materiellen Dingen. Auch nicht von beruflichen Erfolgen oder sozialen und kulturellen Projekten, die er unterstützt. Der Neuburger Mäzen und Geschäftsmann redet lieber über Tiere. Zum Beispiel über das halbblinde Pony, das er in den 1970ern einem Zirkus abgekauft hat. Oder über seinen Hund Bazi, der in den 80er Jahren sogar zusammen mit ihm im Cockpit seines Flugzeugs saß. 30 bis 40 Hunde unterschiedlicher Rassen, neun Generationen, haben Fritz von Philipp durch sein Leben begleitet. Fotos von ihnen zieren die Einladungskarte zur Feier seines runden Geburtstags. Der Neuburger wird heute 80 Jahre alt.

1939: Fritz von Philipp und Boxer Tommy. Hunde begleiteten den Neuburger sein ganzes Leben. Bild: von Philipp

Fritz von Philipp wird am 4. Dezember 1939 in Leipzig geboren. Schon sein Vater, der ebenfalls Fritz hieß, besitzt Hunde: etwa den Boxer Tommy, der auch gerne mal zu Baby Fritz in den Stubenwagen blickte. Die Erinnerung an Fritz von Philipps vierten Geburtstag ist weniger schön: An diesem Tag erfolgt in den frühen Morgenstunden ein schwerer Luftangriff auf Leipzig, das Stadtzentrum wird zu großen Teilen zerstört. Daraufhin zieht die Familie nach Neuburg, wohin sie aufgrund der Arbeit mit Kieselerde ohnehin geschäftliche Beziehungen hat. Fritz von Philipp wächst in Neuburg auf, geht später aufs Internat Schloss Neubeuern bei Rosenheim. Anfang der 1960er Jahre studiert er Verfahrenstechnik in München und macht einen Abschluss in Business Administration in Frankreich. Danach steigt er in den elterlichen Betrieb ein, die Globuswerke. Im Laufe der Jahre formt er die Unternehmensgruppe Globol International mit Firmen weltweit, gründet und kauft noch andere Unternehmen. Dafür reist er viel. Zurück nach Neuburg zu kommen, sei für ihn immer wie Urlaub gewesen, sagt Fritz von Philipp, der heute nicht mehr operativ, aber immer noch strategisch mitarbeitet.

Die von Philipps haben einen Rehbock mit der Flasche großgezogen

In Neuburg besitzt er ein stattliches Anwesen mit einem großen Garten, daneben ist Wald. Abgesehen vom Bellen der Hunde ist es ruhig, geradezu idyllisch. Hier wohnt er mit seiner zweiten Ehefrau Sybille, die er beim Skifahren in Österreich kennengelernt und 1989 geheiratet hat. Die beiden teilen die Liebe zu Tieren, vor allem zu solchen, die niemand sonst haben will. So landeten schon zwei Hängebauchschweine bei ihnen und der riesige Bernhardiner Willi. Nicht zu vergessen Rehbock Hansi, den die von Philipps Anfang der 2000er mit der Flasche großgezogen haben. Wie die Hunde durfte Hansi mit ins Haus, leistete Sybille von Philipp sogar beim Kochen Gesellschaft.

Fritz von Philipp und Neufundländer Bazi 1983 im Cockpit einer „Piaggio“. „Ein guter Copilot ist Gold wert“, findet von Philipp. Bild: von Philipp

Die von Philipps haben aber nicht nur ein Herz für Tiere. Vor mehr als 70 Jahren rief der Senior die Neuburger Barockkonzerte ins Leben. Die Familie hatte schon in Leipzig viel Musik gemacht und begann deshalb auch in der neuen Heimat Neuburg zu musizieren. Fritz von Philipp war allerdings weniger musikalisch als sein Vater. „Mich hat man zum Klavier geprügelt“, erzählt er und lacht. Trotzdem führt er die Barockkonzerte bis heute fort. Und auch den Neuburger Jazzclub, das Birdland, unterstützt er als Jazzliebhaber seit vielen Jahren. Besonders engagiert sind die von Philipps außerdem in Nepal. 1992 unternahm das Ehepaar dort mit ein paar Freunden eine Trekking Tour. Einer der Guides starb bei der Tour – unter anderem, weil die Gruppe auf Grund der schlechten lokalen Infrastruktur keine Möglichkeit hatte, Hilfe zu holen, wie Sybille von Philipp erzählt. Dieses Erlebnis prägte sie. Zuhause in Deutschland beschlossen sie, etwas gegen die verheerende Situation in Nepal zu unternehmen. Ihre Arbeit begann mit dem Aufbau einer Erste-Hilfe-Station in Shyauli Bazaar, südlich des Anapurnamassivs. Inzwischen haben die von Philipps ihr Engagement ausgeweitet: Sie unterstützen zwei Kinderheime und ein Handarbeitsprojekt für mittellose Frauen in Pokhara, eine Physiotherapie-Einrichtung in Kathmandu und helfen beim Wiederaufbau und der Ausstattung mehrerer Schulen, die bei dem schweren Erdbeben 2015 zerstört wurden. Damit das kulturelle und soziale Engagement der von Philipps nachhaltig gesichert ist, haben Fritz und Sybille von Philipp 1999 eine Familienstiftung gegründet, die Von-Philipp-Foundation.

Fritz von Philipp baut Wein in Spanien an

Fliegen, Tauchen, auf die Jagd gehen – die Hobbys von Fritz von Philipp waren und sind vielseitig. Womit er sich auch mit 80 immer noch gerne beschäftigt, sind alte Traktoren. Sein ältester ist Baujahr 1934 und somit älter als er selbst. Mit den Traktoren macht er gerne Ausfahrten, pflegt und wartet sie, ist sogar Mitglied in einem Traktoren-Veteranen-Verein. Außerdem bauen die von Philipps Wein an, in Spanien, genauer: auf einer Hacienda zwischen Valencia und Alicante. Mit dem Wein sind sie mittlerweile auch auf der Neuburger Weinbörse vertreten. Dabei begann der Anbau einst mit nur 50 Weinstöcken, die Sybille von Philipp ihrem Mann zum 50. Geburtstag schenkte – und einem Entsafter. Daraus wurden 10.000 Stöcke, die von Tagelöhnern geerntet und verarbeitet werden.

Wie es kommt, dass Fritz von Philipp auch mit 80 Jahren noch so fit ist? „Jeden Abend ein Glas Wein, frische Luft und Bewegung. Und natürlich durch deine Fürsorge!“, sagt er mit einem liebevollen Blick auf seine Frau.

Seinen Ehrentag verbringt Fritz von Philipp mit seiner Sybille. Außerdem mit seinem Sohn, der ebenfalls Fritz heißt, und einigen geladenen Gästen bei Gänsebraten und Jazzmusik – und mit der ein oder anderen Überraschung. Denn langweilig wird es nie, wenn die von Phillips feiern: Zu seinem 60. musste Fritz von Philipp unter dem Vorwand eines „Bombenalarms am Burgwaldberg“ ein mit Geschenken beladenes Autowrack mit einem Minibagger ausgraben und entleeren. Zum 70. hatten zwölf Freunde bei Angela Kockers, der Leiterin der Städtischen Schule für Tanztheater in Neuburg, ein „Gänseballett“ einstudiert. Sie traten in roten Strumpfhosen und mit Pappschnäbeln auf. Und zum 80. Geburtstag?

Wer die Von-Philipp-Foundation unterstützen und den Menschen in Nepal helfen möchte, kann dies über folgendes Spendenkonto tun:

IBAN: DE53721221810333308444

BIC: HYVEDEMM665

Hypo-Vereinsbank Neuburg

www.vpfoundation.de