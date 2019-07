13:54 Uhr

Fünf Männer belästigen 14-Jährige im Zug bei Rohrbach

Eine 14-Jährige fährt im Zug nach München. Da setzten sich fünf Männer zu ihr und belästigten sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 14-jähriges Mädchen aus Wolnzach fuhr laut Polizei am Sonntag im Regionalexpress von Ingolstadt nach Rohrbach. Während der Fahrt setzten sich gegen 17.15 Uhr fünf Männer im Alter von 29 bis 46 Jahren zu dem Mädchen dazu. Sie beleidigten es auf englisch mit anstößigen und unsittliche Bemerkungen. Laut Polizei kam es wohl auch seitens eines 46-jährigen Beschuldigten zu einem körperlichen Kontakt, durch den das Mädchen "in eindeutiger Manier belästigt" wurde, wie es im Polizeibericht heißt. Sämtliche Beteiligte verließen in Rohrbach den Zug beziehungsweise wurden von der Polizei herausgeholt. Das Mädchen konnte dort vor Ort durch Angehörige betreut werden. Die Männer wohnen allesamt im südlichen Oberbayern.

Zur genauen Abklärung des Sachverhalts werden dringend weitere Passagiere des Zuges gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter der Nummer 08441/8095-0 in Verbindung zu setzen. (nr)

