Gaimersheim

11:20 Uhr

Brand in Firmengebäude in Gaimersheim: Schaden im siebenstelligen Bereich

In einem Firmengebäude in Gaimersheim ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Es entstand ein geschätzter Schaden im siebenstelligen Bereich. Die Kripo ermittelt.