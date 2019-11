13.11.2019

Gamisch hat ab sofort frei: Die Euphoria übernimmt

Julia I. und Sebastian II. von der Faschingsgesellschaft aus Weidorf holen sich den Rathausschlüssel

Von Doris Bednarz

Zum Faschingsauftakt am Montag stürmte der Faschingsclub Euphoria aus Weidorf das Rathaus in Ehekirchen, um bis Faschingsdienstag das Regiment für die „fünfte Jahreszeit“ zu übernehmen. Das Prinzenpaar Julia I. (Stegmair) und Sebastian II. (Domes) stellten sich in Gedichtform vor, um im Anschluss von Bürgermeister Günter Gamisch symbolisch den Rathausschlüssel in Empfang zu nehmen. Der Rat an Gamisch, „in der Faschingszeit die Füße hochzulegen“ sorgte für allgemeines Schmunzeln.

Das charmante Paar meisterte seinen ersten Auftritt souverän. Mit einem dreifachen „Euphoria Ola“ waren auch die Weinbergschneggies, gefolgt von den Showteens, der Prinzengarde, der Showtanzgruppe, dem Elferrat nebst Präsident Roland Fischer und Hofmarschall Ramona Landes einmarschiert. Viele Trainingseinheiten liegen hinter den neuen Tollitäten. Julia Stegmair ist seit sieben Jahren als Funkenmariechen ganz vorne mit dabei, das Aushängeschild der Euphoria. Sie ist leidenschaftliche Tänzerin und bekannt für ihre Choreographien und Tanzeinlagen. Die 18 Jahre alte Prinzessin aus Schainbach absolviert im Moment eine Lehre als Friseurin im Salon Schmidl.

Sebastian Domes ist 19 Jahre, kommt aus Gerolsbach und ist seit drei Jahren Showtänzer bei der Weidorfer Euphoria. Seine körperliche Fitness ist auf die 13-jährige Mitgliedschaft im Turnverein des TSV Jetzendorf zurückzuführen. Er macht eine Ausbildung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und will die elterliche Landwirtschaft übernehmen.

Das Paar freut sich bereits auf ihre vielen Auftritte. Sie sind sehr stolz, das neue Prinzenpaar des Faschingsclubs Euphoria zu sein. Privat sind die beiden kein Paar, sie haben sich über den Faschingsclub kennengelernt.

Vor dem Ausmarsch des Faschingsclubs Weidorf erinnerte Hofmarschall Ramona Landes an einige Termine: Am 5. Januar 2020 findet der Krönungsball in der Gastwirtschaft Brummer in Reicherstein statt. Am 8. Februar organisiert der Faschingsclub zum zweiten Mal das Gardetreffen, einen Tag später das Jugendgardetreffen, beides jeweils im Gasthaus Daferner in Schönesberg. Hausball ist am 15. Februar ebenfalls in Reicherstein.