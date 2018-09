vor 53 Min.

Gartenlaube explodiert: Frau wird lebensgefährlich verletzt

In Ingolstadt ist in einer Kleingartenanlage eine Laube explodiert. Eine Frau wurde schwer verletzt. Die Explosionsursache ist unklar. Die Kripo ermittelt.

Eine Frau wurde schwerst verletzt von einem Passanten aus dem Flammen gerettet. Die Kripo ermittelt.

In Ingolstadt ist in der Nacht zum Freitag eine Gartenlaube explodiert. Eine 38-jährige Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Gegen 2.30 Uhr war an der Südlichen Ringstraße Ecke Münchener Straße ein gewaltiger Knall zu hören gewesen. Danach brach ein Feuer aus. Mehrere Notrufe gingen bei der Einsatzzentrale ein. Als die Rettungskräfte an der Unglücksstelle ankamen, stand in der Schrebergartenanlage nahe der Bahngleise ein völlig zerstörtes Gartenhaus in Flammen.

Frau wurde nach München zu einer Spezialklinik geflogen

Ein dort zufällig vorbeigekommener Passant hatte die Frau da bereits aus den Flammen gerettet und erste Hilfe geleistet. Die Ingolstädterin wurde vom Rettungshubschrauber mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen nach München zu einer Spezialklinik geflogen.

Zwei Gasflaschen in den Trümmern sichergestellt

Die Ingolstädter Kriminalpolizei hat noch in den frühen Morgenstunden die Untersuchungen zur Unglücksursache übernommen. Es wurden inzwischen zwei Gasflaschen gefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass sie mit der Explosion in Zusammenhang stehen. Genaueres könne man zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Anfrage mit. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen und werden noch dauern.

Der entstandene Sachschaden beträgt nach erster Schätzung etwa 30.000 Euro, wie die Polizei weiter mitteilt. (kuepp)

