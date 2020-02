01.02.2020

Gedankenspiele im Museum für Konkrete Kunst

Neue Ausstellung mitWerken von Rudolf Kämmer

Die Ausstellung „Rudolf Kämmer - Gedankenspiele“ wird am heutigen Samstag, 1. Februar, um 19 Uhr im Museum für Konkrete Kunst eröffnet. Die Einzelausstellung präsentiert einen Querschnitt durch das Werk des kürzlich verstorbenen Künstlers, der in Oberbayern lebte und arbeitete. Am Eröffnungsabend begrüßt die Direktorin Simone Schimpf die Besucher. Eine Einführung in das Schaffen des Künstlers gibt Claudia Quittenbaum, Quittenbaum Gallery. Die Ausstellung läuft bis 29. März.

Mit der Ausstellung „Rudolf Kämmer - Gedankenspiele“ würdigt das Museum für Konkrete Kunst den Künstler erstmals mit einer Einzelausstellung. Es werden Werke aus Kämmers früher Schaffensphase gezeigt, darunter auch Arbeiten, die auf den Ausstellungen der Gruppe Nove Tendencije (Neue Tendenzen) in den 1960er Jahren in Zagreb präsentiert wurden.

Mit seinen Bildobjekten erforschte Kämmer das Sehen als eine Methode des kritischen Hinterfragens. Sein Werk variiert dabei zwischen verspielten Objekten und sinnlich-poetischen Konstruktionen. Kämmers Optical Art will die Wahrnehmung nicht in Zweifel ziehen. Vielmehr zeigte der Künstler, wie Muster erzeugt werden, und gab den Betrachtenden das Werkzeug an die Hand, diese kritisch zu beäugen und sogar aktiv zu verändern.

Der kürzlich verstorbene Rudolf Kämmer (1935 - 2019) lebte und arbeitete als Konkreter Künstler in Oberbayern. Nach seiner Lehre zum Dekorationsmaler und seiner akademischen Ausbildung in Dresden und Leipzig verschlug es Kämmer nach München an die Akademie der Bildenden Künste. Noch während seines Studiums schloss sich Kämmer der Gruppe Nove Tendencije (Neue Tendenzen) an, die Kunstschaffende aus ganz Europa vereinte und mitten im Kalten Krieg Grenzen überwand.

Nach der sehr erfolgreichen Teilnahme an allen Ausstellungen der Nove Tendencije Gruppe fanden die Arbeiten Kämmers lange Zeit nur vereinzelt Eingang in Ausstellungen. In den vergangenen Jahren wurde er jedoch wiederentdeckt. Nun würdigt das MKK Rudolf Kämmer erstmalig mit einer Einzelausstellung. (nr)

