Tödlicher Unfall bei Geisenfeld: Autofahrer prallt gegen Baum

Ein 72-jähriger Autofahrer kommt bei Geisenfeld von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der Mann verstirbt noch an der Unfallstelle.

Am Donnerstagmorgen gegen 8.10 Uhr befuhr ein 72-Jähriger aus Geisenfeld mit seinem Auto die Staatsstraße 2335 von Forstwiesen kommend in Fahrtrichtung Geisenfeldwinden. Kurz vor der Zufahrt zur Patriotstellung kam der Geisenfelder laut Polizeiangaben alleinbeteiligt - aus bislang ungeklärter Ursache - nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zwei Ersthelfer kamen nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle vorbei, befreiten den Geisenfelder aus seinem Fahrzeug und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Die Reanimation wurde anschließend durch den Rettungsdienst weitergeführt. Die durch den Aufprall verursachten inneren Verletzungen des Geisenfelders waren allerdings zu schwerwiegend und er verstarb noch an der Unfallstelle.

Unfall bei Geisenfeld: Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde zur Klärung der Fahrtüchtigkeit eine Blutentnahme angeordnet. Das Technische Hilfswerk (THW) fertigte mit einer Drohne Übersichtsaufnahmen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Staatsstraße 2335 musste für die Unfallaufnahme für fast zwei Stunden gesperrt werden. Hierbei unterstützten die Feuerwehren Geisenfeldwinden und Geisenfeld. Kriseninterventionsteams des BRK betreuten die Angehörigen des Geisenfelders. (nr)