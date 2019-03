Gemeinsam für Nahrungsmittel und Umwelt

11.03.2019

Von Manfred Dittenhofer

Sie sorgen dafür, dass die Gesellschaft genügend Lebensmittel auf dem Tisch hat. Sie sind der Natur und Umwelt am nächsten. Und dennoch weht ihnen ein kalter Wind der Ablehnung ins Gesicht. Die deutschen Landwirte sitzen gerade zwischen vielen Stühlen. Produktiv sollen sie sein. Möglichst billig sollen ihre Produkte angeboten werden. Und um den Naturschutz sollen sie sich natürlich kümmern. Mit dem bayerischen Volksbegehren „Rettet die Bienen“ fühlen sich viele Landwirte zu Unrecht an den Pranger gestellt. Das spürte man auch bei der Jahreshauptversammlung des Maschinenrings Neuburg-Schrobenhausen e. V. am Freitagabend in Schönesberg. Das Hauptreferat drehte sich um die Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft und Wege zum Miteinander.

Für dieses Thema hatte der Maschinenring Georg Mayerhofer aus Niederbayern anreisen lassen. Der Landwirt aus Parschalling im Landkreis Passau ist Träger des Ceresawards und darf sich Landwirt des Jahres 2017 nennen. Mit dem Preis werden nachhaltig wirtschaftende Bauern bedacht. Mayerhofer gewann in der Kategorie Ackerbau und wurde auch Gesamtpreisträger. Der 38-Jährige schaute aus der Vergangenheit der Landwirtschaft in die Gegenwart und wagte auch einen Blick in die Zukunft. Ohne die Probleme der Landwirtschaft kleinzureden, plädierte der Niederbayer vor den Mitgliedern des Maschinenrings dafür, die momentane Diskussion auch als Chance zu verstehen. Und das nicht nur für die Landwirte, sondern in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, für die gesamte Gesellschaft.

Denn im Dialog und gemeinsam müssten Lösungen gefunden werden, so der Landwirt, der vielseitig engagiert ist. Mayerhofer möchte einen Schulterschluss und wirbt für Verständnis gegenüber den Landwirten. Durch das Verschwinden von Höfen, das Sterben gerade der kleinen und mittleren Bauernhöfe, habe die Gesellschaft kaum mehr Berührungspunkte mit Bauern und ihrer Arbeit. Der Niederbayer arbeitet deshalb aktiv an einer Informationsstrategie. Feldbegehungen, Tage der offenen Tür, Hoffeste. Mayerhofer hat sogar einen eigenen Internet-Blog. Die Landwirte müssten mehr für sich und ihre Arbeit werben, so sein Credo. Gleichzeitig aber auch mit innovativen Techniken und Fruchtfolgen daran arbeiten, dass der Gebrauch von Pestiziden verringert werde. Außerdem sei das Tierwohl wichtig und könne als Werbestrategie genutzt werden. Die Landwirte müssten auf die Stimmung aus der Gesellschaft reagieren.

Die Bevölkerung müsse aber auch erkennen, dass die kleinteilige Felderstruktur in Bayern, sowie weniger Pflanzenschutzmittel und mehr Umweltschutz nicht zum Nulltarif zu bekommen seien. Die Menschen müssten die Produkte aus der heimischen Landwirtschaft kaufen und die nachhaltigen Schutzmaßnahmen auch honorieren. Denn die bayerischen Landwirte würden eh schon mit einem Standortnachteil kämpfen. Mayerhofer sprach nicht gegen die europäische Agrarpolitik – ganz im Gegenteil. Aber er forderte gleiche Chancen für alle. Deshalb ist Mayerhofer auch nicht gegen die Massentierhaltung. Die Verbraucher würden auf der einen Seite die heile Bauernhofwelt wünschen, auf der anderen Seite aber zu den billigsten Lebensmitteln greifen. Der Verbrauch an Lebensmitteln in Deutschland werde unterschätzt. „Wenn jeder Bundesbürger einmal pro Monat ein Hähnchen isst, dann sind das eine knappe Milliarde Hähnchen im Jahr.

Das bedeutet, etwa 40.000 Bauern müssten jeder rund 24.000 Hähnchen halten, um diesen Konsum befriedigen zu können.“ Immer weniger Landwirte müssten immer mehr Menschen ernähren. Deshalb fordert Mayerhofer eine Mischung aus Bio- und konventioneller Landwirtschaft. Sein Vortrag sorgte für viel Gesprächsstoff und bei der anschließenden Maschinenringfeier wurde kräftig über die Wege der Landwirtschaft in die Zukunft diskutiert.

