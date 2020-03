Gemeinschaftsunterkunft Neuburg: So gehen Flüchtlinge und Personal mit der Ausnahmesituation um

Plus In der Flüchtlingsunterkunft in Neuburg leben viele Menschen auf engem Raum zusammen. Trotzdem gelten auch hier die Anordnungen der Regierung.

Abstand halten lautet das Gebot der Stunde: an der Supermarktkasse, in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Spazierengehen. Das lässt sich nicht immer einfach umsetzten. Besonders dann nicht, wenn man auf engem Raum zusammenlebt. So wie die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg. Zwei bis drei Personen teilen sich in der Donauwörther Straße ein Zimmer. Duschen, Toiletten und Küche werden gemeinschaftlich genutzt. Zwar ist die Unterkunft aktuell mit 140 Bewohnern nicht vollständig belegt, dennoch ist es ein Zusammenleben auf engem Raum. Die Frage ist, wie sich in einer Gemeinschaftsunterkunft mit über hundert Bewohnern empfohlene Abstandsregelungen umsetzen lassen.

Alie Kamara teilt sich ein Zimmer. Er ist froh, dass er nur mit einer anderen Person zusammenwohnt. „So können wir Abstand halten“, sagt der 31-Jährige. Er lebt seit 2013 in der Unterkunft in Neuburg. Alle wichtigen Informationen zu Corona und den Anordnungen hat der junge Mann aus Sierra Leone von Wolfgang Amler und den Kollegen der Caritas bekommen. Die mehrsprachigen Aushänge und Piktogramme am Schwarzen Brett weisen auch auf die allgemein empfohlenen, vorbeugenden persönlichen Hygienemaßnahmen hin.

Beratungen finden in der Unterkunft in Neuburg nur noch telefonisch statt

Wäre alles normal, stünde die Tür von Caritas-Asylbeauftragtem Wolfgang Amler weit offen. Bewohner der Neuburger Gemeinschaftsunterkunft kämen mit ihren Fragen und Anliegen zu ihm und seinen Kolleginnen. Normalerweise. Da wegen des Coronavirus die Normalität weitestgehend aus dem Alltag verbannt wurde, läuft auch die Betreuung der Bewohner anders.

Seit vergangenem Montag ist eine persönliche Beratung nicht mehr möglich – zum Schutz der Flüchtlinge und der Mitarbeiter in der Verwaltung und Beratung. „Wir versuchen jetzt eben am Telefon oder online weiterzuhelfen“, sagt Amler. Wenn jemand ein Schriftstück nicht versteht, bittet Amler denjenigen, ein Foto zu schicken.

Zwar gibt es in der Unterkunft keinen Coronafall, trotzdem gelten verschärfte Vorsichtsmaßnahmen. Beispielsweise wurden die Zutrittsregelungen zur Unterkunft verschärft. Derzeit ist nur noch den Bewohnern der Unterkunft sowie dem dort tätigen Personal der Zutritt gestattet, heißt es aus der Pressestelle der Regierung von Oberbayern, dem Träger der Einrichtung in Neuburg.

In Gemeinschaftsunterkunft stehen Desinfektionsmittelspender am Eingang

Die Bewohner seien außerdem angehalten, stets die empfohlenen Sicherheitsabstände einzuhalten, und auf die empfohlenen persönlichen Hygienemaßnahmen zu achten, heißt es weiter. Dafür stehe dem Personal sowie Bewohnern ausreichend Seife und Desinfektionsmittel zur Verfügung.

„Mein Gefühl ist, dass die meisten schon informiert sind und verantwortungsvoll mit der Situation umgehen“, sagt Amler. „Trotzdem hatten die Menschen teilweise sehr verquere Vorstellungen von der Situation.“ In der Unterkunft stehen Desinfektionsmittelspender in den Fluren und an den Eingängen. Nicht für alle kommt rechtzeitig Nachschub. Obwohl er gut aufpasst und die Regeln beachtet, macht sich Kamara große Sorgen. „Ich habe Angst, mich anzustecken. Wir müssen alle auf uns und andere schauen und sehr vorsichtig sein.“ Momentan sei die Situation in der Unterkunft aber in Ordnung. Nur etwas sauberer könnte es Kamaras Meinung nach sein.

Die Menschen dürfen die Unterkunft verlassen, um beispielsweise zum Einkaufen zu gehen. Dabei gelten die Regelungen und Anweisungen der bayerischen Staatsregierung. Rein darf abgesehen vom Personal aktuell niemand mehr. Zumindest fast niemand.

Flüchtlinge kamen aus Niedersachsen nach Neuburg

Als Wolfgang Amler am vergangenen Donnerstag zur Arbeit kommt, staunte er nicht schlecht. Vor einem der Blöcke saßen acht Personen aus Syrien, darunter einige Kinder. Im Schlepptau hatten sie jede Menge Koffer und Gepäck. Eigentlich hätte diese Gruppe von Kontigentflüchtlingen bereits am Vorabend ankommen sollten. So werden Personengruppen bezeichnet, die im Rahmen einer humanitären Aufnahme nach Deutschland gekommen sind. „Oft sind das Familien, in denen ein Mitglied besonders vulnerabel ist, also beispielsweise eine körperliche Behinderung hat“, erklärt Amler.

Die ersten zwei Wochen in Deutschland haben die beiden Familien im Grenzdurchgangslager Friedland in Niedersachsen verbracht. Am Donnerstag früh morgens kamen sie in Neuburg an.

„Das war für mich und meine Kolleginnen sehr überraschend, dass in Zeiten von Corona Transfers wie diese überhaupt durchgeführt werden“, sagt Amler. Besonders vor dem Hintergrund, dass aktuell keine weiteren Flüchtlinge in Friedland erwartet werden.

Die Regierung von Oberbayern teilte auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass die Personen bereits am 10. März in die Bundesrepublik eingereist seien. Die Personen seien in Niedersachsen bei Ankunft und bei Abreise auf der dortigen Krankenstation auf typische Krankheitssymptome des Covid-19-Virus untersucht worden. „Eine Covid-19-Symptomatik konnte zu keinem Zeitpunkt festgestellt werden.“ Getestet wurden die Familien nicht.