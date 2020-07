vor 33 Min.

Georgisches Kammerorchester: Endlich wieder live

Plus Georgisches Kammerorchester und Solist Michel Lethiec (Klarinette) begeistern Publikum im Turm Baur in Ingolstadt mit Livemusik.

Von Johannes Seifert

Die Open- Air- Konzerte des Georgischen Kammerorchesters (GKO) im Turm Baur in Ingolstadt sind bei den Zuhörern seit vielen Jahren beliebt und geschätzt. Nach monatelanger Zwangspause konnte das Orchester nun endlich wieder mehrere Live-Open-Air-Konzerte vor Publikum an diesem Ort anbieten.

Dabei überzeugte das Orchester, bei dieser lang ersehnten Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Filmmusik von Nino Rota, Musicalmelodien aus der legendären West Side Story, von Leonard Bernstein sowie mit Stücken aus Porgy and Bess, aus der Feder des legendären Komponisten und Musikers George Gershwin.

Glanzvoller Solist des Abends war der in Frankreich lebende Klarinettist, Michel Lethiec, der mit seiner galanten und souveränen Art der Darbietung überaus beeindrucken konnte. Das „Konzert für Streicher“, von 1964/65, das Nino Rota 1977 zwei Jahre vor seinem Tod revidiert hatte, zeugt von großer Kunstfertigkeit. Ein Neoklassizismus ist das Ergebnis, der zugleich eine wirkungsvolle Dramaturgie erkennen lässt. Dies passt zu einem Programm, das ein weitgehend theatralisches Element in den Fokus stellt.

Mit technischer Raffinesse und viel Gefühl

Mit der Broadway-Premiere von West Side Story wird musikalisch wie tänzerisch ein ganzes Genre vollkommen neu definiert: mutig, realistisch und vital. Das provokante Fingerschnippen der Straßengangs, das Aufheulen der Polizeisirenen, die fliegenden Röcke der Puerto Ricanerinnen über den Dächern New Yorks, ewige Liebe und verhängnisvolle Feindschaft in den heruntergekommenen Hinterhöfen der West Side – da braucht es nur wenige Töne der Welthits (Maria, Tonight, Amerika, ...), die vom GKO in einer Bearbeitung ansprechend kredenzt wurden, um Bilder wie diese wachzurufen.

Turm Bauer in Ingolstadt ist wieder Bühne

„Porgy and Bess“ von George Gershwin ist „die“ amerikanische Oper schlechthin, die im schwarzen Viertel Catfish Row in South Carolina spielt. Die Premiere 1935 war ein großer Erfolg und auch diese Melodien sind legendär und zählen ohne Frage zu den großen Welthits unserer Zeit. Die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung – leider immer noch aktuell – wird hier in den USA angeprangert, geschärft mit Opernverismus alla Puccini. Sein darin vorkommendes „Wiegenlied“ hatte Gershwin bereits 1919 als Klavierstück komponiert und ist nunmehr ein jazziger Ragtime. Michel Lethiec (Klarinette), einmal mehr bestens begleitet vom GKO, agierte hier mit enormer technischer Raffinesse, intonierte mit viel Leidenschaft und Gefühl und wirkte in den anspruchsvoll angelegten Phrasierungen und Solopassagen erstaunlich routiniert.

Ruben Gazarian führte durch diesen Abend mit enormer Präzision und Feingefühl. Dabei verstand er es, seine so willigen Musikerinnen und Musiker immer wieder in Sachen Tempi, Rhythmik und Dynamik entsprechend solide zu führen.

