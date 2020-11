vor 24 Min.

Geschenke für echte Neuburger

Weihnachts-Angebote der Tourist-Info

Rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit macht die Tourist-Info der Stadt Neuburg ein besonderes Angebot. So gibt es das jüngst veröffentlichte „Neuburg-Buch“ von Winfried Dier und Bernhard Mahler sowie den Neuburg-Sayle-Kalender 2021 im Paket mit einer hochwertigen Neuburg-Tasche zu erwerben. Wer sich für das Neuburg-Trio entscheidet, bekommt die limitierte Tasche im Wert von 6,95 Euro gratis dazu. Das Angebot gibt es ab sofort exklusiv in der Tourist-Info in der Altstadt.

Die Neuburg-Tasche ist ein Heimatbekenntnis, das laut Pressemitteilung in zweifacher Hinsicht überzeugt. Zum einen wurde der sogenannte Shopper nachhaltig aus recycelten PET-Flaschen produziert und darüber hinaus exklusiv für die Ottheinrichstadt designt. Dargestellt werden bekannte Sehenswürdigkeiten in modernem Skizzenstil. Entworfen hat das Motiv die badische Künstlerin Fox Schwörer. Die Neuburg-Tasche entstand in einer Kleinserie von 500 Stück, verfügt über einen praktischen Druckknopf sowie lange als auch kurze Halteschlaufen. Obendrein ist sie einfach abwaschbar. Die Tasche mit den Maßen 45 x 35 x 12 Zentimeter sei der ideale Begleiter zum Einkauf und kostet als Einzelprodukt 6,95 Euro.

„Wir bieten in unserer städtischen Tourist-Info eine ganze Reihe von Neuburg-Produkten, die sich hervorragend als Geschenk eignen“, erzählt Tourismuschefin Christiane Dusse und ergänzt: „Gerade im schwierigen Corona-Jahr wollten wir ein besonderes Paket für echte Neuburger anbieten. Buch, Kalender und Tasche ergänzen sich ideal und ich denke, dass sich unser Angebot wirklich sehen lassen kann.“

Neben der Tasche enthält das Präsente-Trio den Fotokalender mit Sayle-Fotografien (14 Euro), den Stadtarchivar Patrick Wiesenbacher herausgegeben hat, sowie das neue Buch „Auf Spurensuche in Neuburg an der Donau – Straßennamen und Luftbilder“ (24,90 Euro). (nr)