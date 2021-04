Geschichte in Neuburg: Ottheinrichs Wallfahrt ins Heilige Land

Im April 1521 unternahm der Neuburger Pfalzgraf Ottheinrich eine abenteuerliche Reise. Was er dabei alles erlebt hat, zeigt ein Blick in die Geschichte.

Der junge Pfalzgraf Ottheinrich machte sich am 15. April des Jahres 1521, vor 500 Jahren also, auf den Weg nach Palästina. Das hätte ihn leicht in Lebensgefahr bringen können, denn die Überfahrt dorthin war von Seeräubern bedroht und das Heilige Land wurde von den als Glaubensfeinden betrachteten Osmanen beherrscht.

Pfalzgraf Ottheinrich aus Neuburg: Das sind seine abenteuerlichen Geschichten

Seit dem Mittelalter galt eine Wallfahrt nach Jerusalem als herausragender Beweis christlicher Frömmigkeit und ritterlicher Tapferkeit. Wer allerdings wie Ottheinrich für die Regentschaft vorgesehen war, musste sich genau überlegen, ob er dieses Wagnis eingehen konnte oder ob dadurch der Fortbestand seiner Dynastie gefährdet war. Da sein jüngerer Bruder Philipp, der in Padua studierte, notfalls die Herrschaft sichern konnte, war der Vormund der Brüder einverstanden, dass Ottheinrich sich in dieses Abenteuer stürzte. Er tat dies offenbar mit Begeisterung. Warum sonst hätte er genau am Tag der Abreise angefangen, ein Tagebuch zu schreiben? Er hielt die Erlebnisse auf der langen, fast acht Monate dauernden Reise genau fest und begann mit den Worten: „Zum heiligen landt bin ich, Ott Heinrich, ausgeritten … am Montag nach misericordie domini“. Die folgenden Tagebucheinträge zählen zu den originellsten Schriftzeugnissen der Zeit und in den oft lapidaren Notizen wird die Persönlichkeit Ottheinrichs – sein Blick auf die Welt und seine Sprache – lebendig.

Ostern und seinen 19. Geburtstag am 10. April 1521 feierte er noch zu Hause, aber fünf Tage danach brach er mit ein paar Adeligen und Dienern in Lauingen auf, um zunächst nach Augsburg zu gelangen: „Dohin sein sechs meil, ist ein reichsstatt, leidt im Schwobenlandt, undt der weg ist bergicht dar, undt bin über nacht do gelegen“. Weiter ging es über Ebersberg und Rosenheim das Inntal hinauf und eine Woche nach Abreise überquerte Ottheinrich mit seinen Gefährten bei Schnee den Brenner. Über Triest, Verona und Padua kam man am 3. Mai in Venedig an, wo ein geeignetes Schiff gefunden werden musste, dessen Kapitän sie zuverlässig und sicher nach Palästina bringen würde.

Das gestaltete sich durchaus schwierig und so verbrachten die Neuburger über vier Wochen in der „Serenissima“, deren Architektur Ottheinrich sichtlich beeindruckte: „Venedig - das ist eine wohl erbauwen statt und die gassen sein der mehrer teil wasser … undt [man] kann fast in die häuser fahren“. Auch eine erste exotische Begegnung konnte Ottheinrich in sein Tagebuch notieren, denn er sah in der Lagune ein „crocodill“: „Das maul 2 spannen lang, die vorder füß 2 spannen lang undt dick undt klowen daran“. Gefährlich wurde es hier noch nicht, da das Krokodil bereits tot im Wasser trieb. Aber als Ottheinrich zusammen mit über 100 Wallfahrern Anfang Juni endlich ein Pilgerschiff besteigen konnten, gerieten sie gleich nach der Abfahrt in einen so heftigen Sturm, dass die Mannschaft nur mit Mühe ein Kentern verhindern konnte.

Reise des Neuburger Pfalzgrafen Ottheinrich: Höhepunkt am Heiligen Grab

In Sichtweite zum Festland ging es dann entlang der Küsten Istriens und Dalmatiens schließlich um den Peloponnes herum. An Kreta vorbei machten die Pilger auf der Johanniter-Insel Rhodos letzte Station bevor sie am 10. Juli im Hafen von Jaffa einlaufen konnten. Von dort ging es auf Eseln reitend zum Ziel der Reise, zu den Heiligen Stätten. Auch den Geburtsort Jesu besuchte Ottheinrich: „Betelheimb … ist etwan sechs meil von Jerusalem, sein über nacht do blieben undt [haben] die he[i]lgen stet do gesehen“. In Jerusalem stieg Ottheinrich den Ölberg hinauf „do unser Herr ist aufgefahren gen Himmel“, besichtigte den Zionsberg mit dem Saal des letzten Abendmahls und schritt selbst die Via Dolorosa ab, wo „unser Herr sein creutz tragen hot“.

Den Höhepunkt bildete dann der Aufenthalt am Heiligen Grab. Dem jungen Neuburger Fürsten wurde dabei die besondere Ehre zuteil, vom Guardian der Grabeskirche genau an der Stelle, an der Jesus von den Toten auferstand, zum Ritter des Heiligen Grabes geschlagen zu werden. Zu den goldenen Sporen, die ihm dabei überreicht wurden, ließ er sich später eine goldene Rüstung anfertigen. In dieser zeigt ihn der Jerusalem-Wandteppich, der 1541 in Neuburg entstand. (Fortsetzung folgt)

