Gesundheitsamt meldet Corona-Fall an Neuburger Realschule

Weil ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist eine Klasse der Paul-Winter-Schule in Quarantäne.

Dem Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen wurde ein auf COVID-19 positiv getesteter Schüler der Paul-Winter-Schule Neuburg gemeldet. Das geht aus einer Pressemitteilung des Amts hervor.

Corona an der Paul-Winter-Realschule in Neuburg: Jugendlicher in Quarantäne

Der Jugendliche befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Die Mitschüler des Neuntklässlers, die als Kontaktpersonen der ersten Kategorie gelten, bleiben so lange in Quarantäne, bis das zweite Testergebnis negativ ausfällt. Wie das Gesundheitsamt außerdem berichtet, findet für die Betroffenen Distanzunterricht statt.

Das Gesundheitsamt hat am Freitag, 18. September, eine Testung der gesamten Schulklasse durchgeführt. Auch Lehrkräfte haben sich auf Wunsch abstreichen lassen. Sie gelten den weiteren Angaben zufolge jedoch nicht als Kontaktpersonen der ersten Kategorie und befinden sich daher nicht in Quarantäne. Am Montag, 21. September 2020, findet eine weitere Testung der Schulklasse statt. (nr)

