vor 27 Min.

Gesundheitsamtsleiter Friedrich: „Das Virus mutiert, um zu überleben“

Plus In Ingolstadt hat sich erstmals jemand mit einer Mutante des Coronavirus infiziert. Der Leiter des Gesundheitsamts, Klaus Friedrich, erklärt, was das bedeutet und wie es jetzt weitergeht.

Von Dorothee Pfaffel

Herr Friedrich, am Wochenende ist in Ingolstadt die erste Person, die mit einer Corona-Mutante infiziert ist, erfasst worden. Es handelt sich um die Virusmutation B.1.1.7 aus Großbritannien. Ist weiterhin nur eine Person betroffen oder gibt es schon mehrere Fälle?

Klaus Friedrich: Aktuell ist uns nur dieser eine Fall bekannt. Der Patient, der typische Krankheitssymptome zeigte, begab sich selbst in eine Testung. Gott sei Dank macht der Krankheitsverlauf eine stationäre Behandlung nicht notwendig. Die Kontaktermittlung wird derzeit evaluiert und läuft noch. Das heißt, wir grasen alle angrenzenden Bereiche, also Kontaktpersonen, ab, damit uns da nichts und niemand durch die Lappen geht.

Sind Sie überrascht, dass in Ingolstadt nun die erste Coronavirus-Mutante aufgetreten ist? Hätten Sie sie früher oder später erwartet?

Friedrich: Nein, ich bin nicht überrascht. Es war nur eine Frage der Zeit. Und es wird sicher nicht der letzte Fall gewesen sein. Wir befinden uns derzeit in einem Spagat zwischen Qualität und Quantität. Einerseits gehen die Zahlen nach unten, was uns sehr freut. Andererseits sind da diese neuen Mutante. Hier müssen wir am Ball bleiben.

Was ist das gefährliche an den Mutationen?

Friedrich: Die Mutante sind weitaus infektiöser, mindestens um 50 Prozent. Inzwischen gibt es Berichte aus England, dass bei der britischen Variante auch der Krankheitsverlauf schwerer sei.

Klaus Friedrich Bild: Friedrich

Welche Maßnahmen ergreift die Stadt Ingolstadt, damit sich die britische Mutante nicht verbreitet?

Friedrich:Im Grunde sind es die gleichen Maßnahmen wie bisher. Allerdings wird die Isolation verlängert. Bislang musste der Erkrankte zehn Tage in Quarantäne und die Kontaktpersonen 14. Nun muss auch die Index-Person (die Person, von der die Krankheit ihren Ausgang genommen hat, Anmerkung d. Red.)14 Tage in Isolation.

Wie viele verschiedene Mutante des Coronavirus gibt es?

Friedrich: Im Fokus stehen derzeit die britische, die südafrikanische und die brasilianische Mutante. Wir müssen aber davon ausgehen, dass es darüber hinaus weltweit noch eine Vielzahl anderer Mutationen gibt, die noch nicht hinreichend identifiziert sind. Das Virus mutiert, um zu überleben. Die Veränderung des Virus wird als Mutation, das Ergebnis als Mutante beschrieben. Eine Mutation kann ein Überlebensvorteil für das Virus sein.

Helfen alle Impfstoffe gegen die bekannten Mutante?

Friedrich: Wir gehen davon aus, dass gegen die britische Mutante alle zugelassenen Impfstoffe helfen. Bei den anderen Mutationen wird aber viel diskutiert.

Herr Friedrich, Sie sind erst seit Anfang Januar in Ingolstadt im Amt. Sie wurden also mitten in der Pandemie Leiter des Gesundheitsamts. Und einen Monat, nachdem Sie angefangen haben, ist nun auch noch der erste Fall einer Corona-Mutation in Ingolstadt entdeckt worden. Wie ist das für Sie?

Friedrich: Es ist eine Herausforderung. Und gleichzeitig ist es furchtbar spannend. Es ist unsere Aufgabe, die Lage immer wieder neu zu bewerten. Ich komme aus dem Einsatzwesen, da ist das selbstverständlich. Außerdem bin ich froh, das Gesundheitsamt unter Volllast, also unter der maximalen Herausforderung, kennenzulernen. Es ist schön zu sehen, dass das Amt mit allen Kräften in die gleiche Richtung zieht.

Das ist der neue Leiter des Gesundheitsamts Ingolstadt

Klaus Friedrich ist seit 4. Januar Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Ingolstadt. Friedrich wurde 1960 in Nürnberg geboren und war seit 2003 Ärztlicher Leiter des Medizinischen Dienstes der Bereitschaftspolizei in Nürnberg. Zuvor war er seit 1992 als Chirurg am Stadtkrankenhaus Schwabach tätig. Nach seinem Abitur in Nürnberg studierte er Humanmedizin an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Seit 1980 arbeitete er ehrenamtlich im Rettungsdienst, seit 1992 als Notarzt in Schwabach und Nürnberg, zuletzt in der Funktion als leitender Notarzt. Er ist ehrenamtlich tätig als Feuerwehrarzt und ist Bundesfeuerwehrarzt des Deutschen Feuerwehrverbandes. Friedrich ist verheiratet und hat drei Kinder.

Die aktuellen Corona-Fallzahlen für Ingolstadt

Das Gesundheitsamt der Stadt Ingolstadt meldet für die Einwohner Ingolstadts folgende Fallzahlen: 83 aktuell infizierte, 3835 genesene und 87 gestorbene Personen. Von Sonntag auf Montag sind drei neue Fälle hinzugekommen, insgesamt sind es 4005. Die 7-Tages-Inzidenz für Ingolstadt beträgt laut LGL Bayern 28,4 (Stand Montag, 8 Uhr) und laut RKI 28,4 (Stand Dienstag, 0 Uhr). Im Klinikum Ingolstadt werden 44 Patienten behandelt, die COVID-19 positiv sind. Neun von ihnen liegen auf der Intensivstation, sechs davon werden beatmet (Stand: Montag, 7.30 Uhr). Sowohl in Ingolstadt als auch in Pfaffenhofen wurde bei einer Person die Virusmutation B.1.1.7 aus Großbritannien nachgewiesen.





Lesen Sie auch:

Themen folgen