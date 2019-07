14:37 Uhr

Gitarren-Festival ist ein weiteres Stück besonderer Kultur in Neuburg

Mit seinen Gitarrenschülern, auch ehemaligen, eröffnete Gastgeber Noppo Heine (links am Boden mit Gitarre) den Samstagabend und mit ihnen sowie allen Künstlern am Abschlusstag endete das Festival.

Erstklassige Musiker bescheren beim Gitarren-Festival bei traumhaftem Wetter zwei wunderbare Abende in reizvollem Ambiente. Gastgeber Noppo Heine überredete sogar als Aushilfs-Tretbootverleiher Künstler zum Auftritt in Neuburg.

Von Julia Abspacher und Manfred Rinke

Es hat sich zu einem weiteren kulturellen Angebot entwickelt, das Neuburgs Namen als Kulturstadt in die Ferne trägt: das zweitägige Gitarren-Festival, das Noppo Heine heuer nun schon zum 7. Mal (wetterbedingt meist) im Garten des Stadtmuseums aufgezogen hat. Und erneut ist es dem Gastgeber gelungen, erstklassige Musiker für diese Veranstaltung in einem reizenden Ambiente zu gewinnen. Ein traumhaftes Wetter trug seinen Teil dazu bei, dass der Freitag- und Samstagabend ausgesprochen gut besucht waren.

Entließen das Publikum am Samstag zum Abschluss des Festivals gut gelaunt in die Nacht: Marketa & und Caro (von links). Bild: Manfred Rinke

Dem Motto des Festivals „Barock bis Rock“ wurde an beiden Abenden Leben eingehaucht. Die Vielfältigkeit des Saiteninstruments zeigten zum Auftakt am Freitag das Alegrias Guitar Trio, Sönke Meinen sowie Julia Toaspern & Tony McManus. Los ging es mit den drei Musikern des Alegrias Guitar Trios. Schon im vergangenen Jahr, als das Festival wegen des schlechten Wetters ins Innere des Stadtmuseums verlegt worden war, waren sie in Neuburg zu Gast gewesen. Nun also erstmals am angestammten Ort auf der Bühne im Garten unter freiem Himmel boten Dimitri Lavrentiev, Klaus Wladar und Takeo Sato eine Mischung aus großen Klassikern, Stücken eher unbekannter Komponisten und Eigenkompositionen. Da erklingt der Habanera aus Carmen neben Tänzen von Tschaikowski und Werken von Edvard Grieg – Stücke, die man an so einem lauen Sommerabend von einem Gitarrentrio wohl nicht erwartet hätte, denen der charmante und warme Klang des Instruments aber sehr gut zu Gesicht steht.

Sönke Meinen war beim Gitarren-Festival in Neuburg am Freitagabend der einzige Solist

Eher folkig kam Sönke Meinen, der einzige Solokünstler an diesem Abend daher. Er setzte vor allem auf Eigenkompositionen, nach der Eröffnung mit dem Jazzstandard „A Night in Tunisia“ fanden sich nur noch Stücke aus der Feder des gebürtigen Ostfriesen im Repertoire. Sie sind allesamt eher sphärisch und leicht, warten mit klar gezeichneten Melodien und herausgearbeiteten Harmonien auf. Überzeugen kann er vor allem auch dann, wenn er in rasanteren Stücken die Gitarre teilweise zum Perkussionsinstrument umfunktioniert, auf allen Ecken und Enden herumtrommelt und so noch einmal andere Klangwelten daraus hervorlockt.

Eine wunderbare Liaison gingen Julia Toaspern auch mit ihrer Geige und Tony McManus mit seiner Gitarre ein. Bild: Julia Abspacher

Julia Toaspern & Tony McManus – sie Deutsche, er Schotte, die mittlerweile vor allem in Kanada leben – nahmen die Zuschauer dann mit auf eine kleine Weltreise, spielten Stücke aus Deutschland, Irland, Frankreich, Griechenland und Brasilien. Die Stücke sind vielleicht etwas einfacher als die ihrer Vorgänger, aber nicht minder schön. Geprägt ist ihre Art des Spiels von Einflüssen aus Folk, Folklore, Jazz und auch sanftem Rock, dazu mischen sich bei Bedarf Gesang und Violine. Allein das gibt ihnen schon ein Alleinstellungsmerkmal an diesem Abend.

Die Workshops beim Gitarren-Festival in Neuburg waren mit 15 Teilnehmer gut besucht

Nach den mit 15 Teilnehmern gut besuchten Workshops am Samstagvormittag kündigte Moderator Mirko Minucci am Abend zunächst die Stargitarristen von morgen an. Beeindruckend und bewegend zugleich, was die Mädchen und Buben des Ensembles G36 in Begleitung ihres Lehrers Noppo Heine da auf die Bühne brachten.

Am Freitag solo, am Samstag noch mal mit Will McNicol: Sönke Meinen. Bild: Julia Abspacher

Ihnen folgte Peter Finger, bei dem sein Name durchaus Programm ist. Schier unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit der 64-Jährige seine Finger auf den Saiten bewegt. Doch der anerkannte Fingerstyle-Gitarrist kann auch langsam, wie er bei seiner Ballade zeigte, die er für seinen größten Fan, seine vor 20 Jahren verstorbene Mutter, geschrieben hat.

Will Mc Nicol und Sönke Meinen studierten beim Gitarren-Festival in Neuburg am Samstag noch schnell ein neues Lied ein

Der 29 Jahre junge Schotte Will McNicol, Akkustikgitarrist 2011, spielte nicht nur mit den Saiten seiner Gitarre, sondern auch mit der Technik. Eindrucksvoll, wie er selbst Libellen, Hummeln und Fröschen bei seinem Spiel Platz einräumte. Er war das erste Mal in Bayern und das Festival in Neuburg schien ihm zu gefallen. Mit Sönke Meinen studierte er sogar am Samstagnachmittag kurzerhand ein neues Lied ein, das sie am Abend dann gemeinsam vortrugen. Meinen hatte er kennengelernt, als Noppo Heine ihn bei einem Gitarrenfestival in Schottland überredete, hierher zu kommen.

Vergangenes Jahr wegen des Regens noch im Stadtmuseum zu hören, am Freitagabend im Freien: das Alegrias Guitar Trio. Bild: Julia Abspacher

Als Aushilfs-Tretbootverleiher am Hopfensee im Allgäu hat Heine Marketa Bednarova und Caro Mayer kennengelernt, die dort zwei Boote für Videoaufnahmen mieten wollten. Ein zweites Boot wollte Heine ihnen aber nur dann geben, wenn sie zum Festival nach Neuburg kommen würden. Darauf gingen sie ein und waren wie alle ihre Kollegen angetan von Kulisse und Publikum im Stadtmuseumsgarten. Das charismatische Duo riss das Publikum vor allem mit Country-Musik mit, bevor es zum großen Finale mit allen Künstlern vom Samstagabend kam. Ein Abend, der in Erinnerung bleibt und Vorfreude auf 2020 weckt.

