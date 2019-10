Glasperlenspiel: „Wir gehen nie im Streit auf die Bühne“

Plus Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg erzählen, warum die Zeit nach einer Tour schwierig ist und wie das Musikerleben als Paar funktioniert.

Frau Niemczyk, Herr Grunenberg, mit „Geiles Leben“ konnten Sie Ihren bisher größten Hit feiern. Führen Sie denn ein geiles Leben?

Daniel Grunenberg: Musik zu machen, war immer unser größter Traum. Dass das so eingetroffen ist, ist unglaublich. Wir müssen uns manchmal noch immer kneifen. Auch wenn es teilweise turbulent und stressig ist, haben wir eine super Zeit.

Herr Grunenberg, Ihre musikalischen Anfänge liegen in einer Kirchenpopband. Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Leben?

Grunenberg: Glaube und die Institution Kirche sind zwei Dinge. Glaube passiert im Herzen, die Institution ist ein riesen Apparat. Carolin Niemczyk: Natürlich fängt man irgendwann an, darüber nachzudenken. Glaube gibt mir Kraft, hat für mich aber nichts mit der Kirche zu tun.

2010 wurden Sie dann zu Glasperlenspiel. Wie sind Sie auf den Namen gekommen?

Grunenberg: Es gibt einen Roman von Herrmann Hesse, der so heißt. Außerdem habe ich ein Instrument gebaut – ein elektronisches Glockenspiel – und das, was wir sagen wollten, verlief so ziemlich analog zum Inhalt des Romans. Es hat also ziemlich gut gepasst. Niemczyk: Außerdem hat Hesse viele Jahre am Bodensee verbracht – dort sind auch wir aufgewachsen. Damit sind wir natürlich schon zu Schulzeiten viel mit Hesse in Berührung gekommen.

Wie hat sich Ihre Musik über die Zeit verändert?

Niemczyk: Wir haben eine Affinität zu Musik mit elektrischen Einflüssen. Schon bei meinen Eltern habe ich immer Schallplatten von Bands wie Depeche Mode aufgelegt. Aber klar hat man Lust, sich weiterzuentwickeln. Daniel liebt es ohnehin, zu produzieren und Dinge auszuprobieren.

Grunenberg: Als Musiker beginnt man eine Reise und mit jedem Album will man natürlich noch einen draufsetzen. Da kommt dann immer eine Art Update.

Eine große Veränderung gab es auch in diesem Jahr. Sie haben ein Soloprojekt gestartet, Frau Niemczyk, bei dem Sie auch in andere Genres wie Hip Hop hineinschnuppern...

Niemczyk: Ich hatte einfach Lust, selbst etwas auszuprobieren. Es war von Anfang an eine Leichtigkeit in dem Projekt. Mit einer Freundin, die aus dem Hip Hop-Bereich kommt, habe ich mich abends getroffen und wir haben Songs geschrieben. Die Lieder stehen für Girl Power. Ich trage Glasperlenspiel immer im Herzen, aber es war auch cool sich auszuprobieren.

Haben Sie das Vorhaben unterstützt, Herr Grunenberg?

Grunenberg: Sich und mehrere Genres auszuprobieren – genau darum geht es doch bei der Musik. Als ich Caros Songs zum ersten Mal gehört habe, waren sie einfach zu gut, um sie nicht zu veröffentlichen. Sie hat sich auch als Mensch weiterentwickelt. Klar habe ich sie bei dem Projekt unterstützt und fand das alles sehr stark.

Alleine waren Sie auch in der Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“, Frau Niemczyk. Welche Erfahrungen nehmen Sie daraus mit?

Niemczyk: Das war meine erste TV-Erfahrung abseits der Musik. Ich war es ja immer gewohnt, als Sängerin auf der Bühne zu stehen, was mir auch lieber ist. In der Sendung bin ich durch Höhen und Tiefen gegangen. Denn es war nicht immer leicht, Menschen zu bewerten und neben jemandem wie Dieter Bohlen zu sitzen, der... naja, man weiß ja, wie er ist. Nichtsdestotrotz war es eine tolle Erfahrung, an der ich wachsen konnte.

Ihr aktuelles Album trägt den Titel „Licht und Schatten“. Warum diese Gegensätze?

Grunenberg: Wir haben einfach gemerkt, dass es immer zwei Seiten im Leben gibt. Man weiß ja nicht, was Glück ist, wenn man noch nie richtig auf die Fresse geflogen ist. Außerdem sind diese Gegensätze aktueller denn je. Man muss nur mal auf Instagram schauen – jeder will perfekt sein. Dabei ist eine gesunde Mitte wichtig. Auf dem Album machen wir aus jeder negativen Situation etwas Positives, denn überall steckt etwas Gutes drin.

Sie sind nicht nur beruflich ein Duo, sondern auch privat ein Paar. Ist das toll, weil man zusammen touren kann, oder gibt es zwischendurch viele Streitereien?

Grunenberg: Wir versuchen immer noch, eine gesunde Mitte zu finden (lacht).

Niemczyk: Es gibt schöne und weniger schöne Seiten. Ich habe immer eine Vertrauensperson bei mir. Es ist aber auch wichtig, dass man sich den nötigen Freiraum lässt. Aber wir sind da reingewachsen und mittlerweile könnte ich es mir auch nicht mehr anders vorstellen.

Grunenberg: Klar zofft man sich auch mal. Aber ich bin ein Mensch, der alles aussprechen und klären muss. Außerdem liegt die Arbeit auf Platz zwei, wenn es darum geht, wo sich Paare am häufigsten kennenlernen. Hätte mich aber jemand vor zehn Jahren gefragt, ob das funktioniert – ich hätte es nicht sagen können. Was uns aber ganz wichtig ist: Wir gehen nie im Streit auf die Bühne.

Das heißt, ein Auftritt würde sich auch einmal um ein paar Minuten verschieben, wenn Sie gerade Streit hätten?

Niemczyk: Wenn es nicht anders ginge, dann ja. Aber die Gefahr, dass das passiert, ist mittlerweile nicht mehr so groß. Früher war ich nur mit Männern unterwegs, das hat mich irgendwann genervt. Jetzt haben wir auch Mädels im Team, mit denen ich dann in einer Art Mädchenzimmer bin.

Viele Musiker freuen sich am Ende der Tour auf den Partner und die Familie. Wie ist das bei Ihnen – gehen Sie dann getrennt in Urlaub?

Niemczyk: Bei mir ist das eher eine emotionale Geschichte, wenn die Tour endet. Da falle ich in ein kleines Loch. Es ist wichtig, da herauszukommen. Deshalb versuche ich, die Zeit am Bodensee bei meiner Familie zu verbringen. Aber auch Daniel und ich verbringen Zeit miteinander. So eine Tour ist ja eher beruflich. Wir versuchen, das von der Zeit als Paar zu trennen.

Grunenberg: Ich liebe es, im Studio zu sein. Dementsprechend vergrabe ich mich nach einer Tour in meiner Welt. Ich kann Freddie Mercury verstehen. Im Film „Bohemian Rapsody“ heißt es, dass er die Zeit nach der Tour als die schlimmste seines Lebens bezeichnete. Dass man sich da einen Ausgleich sucht, kann ich nachvollziehen.

Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg treten als Glasperlenspiel am Samstag, 2. November, um 20 Uhr im Festsaal des Theaters Ingolstadt auf. Tickets gibt es auf www.eventim.de.