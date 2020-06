vor 2 Min.

Grillkohle löst in Neuburg einen Heckenbrand aus

Am Pfingstsonntag hat es am frühen Abend an der Gustav-von-Phillip-Straße in Neuburg einen Heckenbrand gegeben. Auslöser war laut Polizei ungelöschte Grillkohle. Als die Anwohner den Brand bemerkten, versuchten sie noch, das Feuer an der Thuja-Hecke mit Gartenschläuchen zu löschen. Aufgrund der Trockenheit ist ihnen das jedoch nicht gelungen.

Ein Trupp der Neuburger Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle

Schließlich rückte ein Acht-Mann-Trupp der Neuburger Feuerwehr an, der den Brand schnell eindämmen konnte. Insgesamt fielen rund 15 Stück Thuja den Flammen zum Opfer. Der Gesamtschaden liegt bei rund 2000 Euro. (nr)