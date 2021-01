Großer Abbruch in Oberhausen: Drei Gebäude fallen

vor 52 Min.

In Oberhausen hat der große Abbruch begonnen. Drei Anwesen am östlichen Ortseingang fallen in den nächsten Tagen. Die Gemeinde lässt ihr Rathaus, ein Mehrparteienhaus und das frühere Lehrerhaus (Bild) abräumen.

Der freie Platz soll dann ein Mittelpunkt mit neuen Versionen von Rathaus, Kindergarten, Kreativwerkstatt und anderen Einrichtungen werden. Bürgermeister Fridolin Gößl sieht in den Projekten von neun Millionen Euro eine Investition in die Zukunft. (rew)

